Welcare in scena all’Arab health 2023 per attivare nuove partnership su territorio internazionale

Instaurare partnership di respiro internazionale, presentare le ultime novità a livello di portafoglio prodotti e rinforzare la sinergia con Labomar. Sono questi alcuni degli obiettivi di Welcare Industries, azienda di dispositivi medici dal cuore umbro ma con distributori attivi in oltre 20 paesi del mondo, in occasione della partecipazione ad Arab Health 2023 – la più grande fiera internazionale del settore medicale in Medio Oriente e nell’Est Asiatico– in programma al World Trade Center di Dubai dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023.

Vetrina in Medio Oriente

“Si tratta di un evento particolarmente importante per noi, considerando che il Medio Oriente rappresenta una grande percentuale del nostro fatturato estero. Saremo presenti con il nostro stand, numero 79 nell’area Z2 del padiglione Italia”, spiega l’amministratore delegato di Welcare, Fulvia Lazzarotto.

Sinergia tra Welcare e Labomar

La fiera, che lo scorso anno ha chiamato a raccolta oltre 80 mila professionisti dell’industria della sanità, sarà l’occasione per rinforzare ancora la sinergia tra Welcare e Labomar. Durante l’evento, infatti, le due società condivideranno lo spazio espositivo e collaboreranno in un unico team, presentando le principali proposte dei propri portafogli prodotti: dai dispositivi medici per il controllo e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, quelli per la gestione delle lesioni croniche fino agli integratori dedicati alla ginecologia, passando per cosmetici indicati per l’idratazione della pelle. E ancora: dispositivi medici per il benessere gastrointestinale, per l’igiene corporea dei pazienti non autosufficienti e per il trattamento delle lesioni da radio e chemioterapia con formulazioni brevettate.

Posizionamento internazionale

“Crediamo che la fiera Arab Health di Dubai sia anche quest’anno l’occasione per costruire connessioni forti e stabilire partnership durature con i principali Key Opinion Leader internazionali”, ha aggiunto Fulvia Lazzarotto.

L’azienda

Fondata nel 2000, da Fulvia Lazzarotto e Franco De Bernardini, Welcare Industries è un’azienda che sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici per la prevenzione e il trattamento di infezioni, e per la gestione di lesioni cutanee di varia eziologia. La sede principale si trova ad Orvieto (Umbria), ma è presente in 22 paesi in tutto il mondo grazie ad una rete di distributori esclusivi, tra Europa, Medio Oriente e Sud America. Nel 2021 l’azienda è entrata a far parte del gruppo Labomar, società specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi.