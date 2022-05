Welcare punta sulla sostenibilità: iniziato il procedimento per la certificazione B Corp

Utilizzare materiali riciclabili per lo sviluppo di nuovi prodotti, ottimizzare le procedure dei cicli produttivi per ridurre la formazione di scarti, controllare le emissioni di CO2 nell’atmosfera e la qualità delle acque di scarico, generare un impatto positivo sulla comunità in cui opera. Sono queste le mosse più significative che Welcare industries, azienda produttrice di dispositivi medici per la cura della pelle, sta portando avanti nell’ottica di una strategia orientata alla sostenibilità. Strategia che ha come obiettivo l’ottenimento della certificazione B-Corp, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Standard elevati di sostenibilità

“Fin dalla sua fondazione Welcare si è sempre impegnata per conseguire i più alti standard rispetto a sostenibilità, responsabilità e trasparenza, nell’ottica di generare un impatto positivo sui propri dipendenti, la comunità in cui l’azienda opera e l’ambiente”, spiega Fulvia Lazzarotto, Ceo di Welcare. È seguendo tale visione, infatti, che il gruppo con sede a Orvieto ha implementato un impianto fotovoltaico e attivato l’utilizzo di un pozzo per sopperire alle forniture di acqua.

“La nostra produzione ecosostenibile”, prosegue il Ceo “passa anche dalla sicurezza del legno utilizzato. Il legname impiegato proviene esclusivamente da foreste sostenibili e certificate e ogni parte di esso viene utilizzata senza sprechi”.

Verso la certificazione

Recentemente Welcare ha concluso il processo di assessment aziendale e ha depositato la richiesta di certificazione “B Corporation”. Nei prossimi mesi i certificatori esterni valuteranno l’attività aziendale per confermare iscrivere Welcare tra le circa 100 aziende italiane che a oggi hanno ottenuto questo prestigioso attestato.

La performance ambientale e sociale delle aziende viene misurata tramite la certificazione B Corp, uno standard riconosciuto da una terza parte che richiede alle aziende di rispettare elevate performance di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere trasparente pubblicamente il punteggio ottenuto attraverso il protocollo B Impact Assesment. La “B” sta per beneficio e certifica le aziende che volontariamente soddisfano i più elevanti standard di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.