Aifa, ok alla prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali ai medici di medicina generale

Il 17 giugno 2020 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la determina dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che adotta la Nota 97, con effetto immediato e per 120 giorni, per autorizzare i medici di famiglia a prescrivere tali farmaci ai pazienti con fibrillazione atriale non valvolare

I nuovi anticoagulanti orali per la fibrillazione atriale non valvolare (Fanv) saranno prescritti anche dai medici di famiglia. Il 17 giugno 2020, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la determina dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che adotta la Nota 97, con effetto immediato, la quale estende la prescrizione di tali farmaci anche ai medici di medicina generale.

La nota

Nel dettaglio, la nota introduce – per la durata di 120 giorni, urgenti disposizioni in corso di emergenza Covid-19, relative alla prescrizione da parte degli specialisti e dei medici di medicina generale, dei nuovi anticoagulanti orali per la Fanv anche al medico di medicina generale, riconoscendone la competenza professionale e inserendo nel percorso decisionale gli aspetti di conoscenza diretta del paziente, per un’accurata personalizzazione della terapia, garantendo al cittadino una maggiore tutela della salute ma anche facilitando l’accesso alle cure.

Il parere della Fimmg

Sul tema si è espressa anche la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), tramite le parole del segretario nazionale Silvestro Scotti “Oggi è una data importante – commenta Scotti – anche perché presso il ministero della Salute, su indirizzo del ministro Roberto Speranza e in sua presenza, si è tenuto un incontro con il direttore dell’Aifa Magrini sulle strategie e possibili evoluzioni, proprio partendo da quest’azione sui Nao che segna la fine di un’anomalia anacronistica tutta italiana”.

“Impedire che i medici di famiglia si privino non solo della possibilità di prescrivere i farmaci di nuova generazione ma anche di esserne informati solo ai fini di controlli economici – prosegue Scotti – impoverisce il Servizio sanitario nazionale di efficacia e appropriatezza, costringendo in vortici burocratici i cittadini che necessitano di queste cure. È un primo passo, al quale ne devono seguire presto altri. Già nei prossimi mesi si metterà a punto la possibilità di estendere questa possibilità anche ai farmaci per il diabete e per la Bpco”.

In cerca di garanzie

Fimmg ha chiesto per la medicina generale garanzie anche rispetto all’attivazione di procedure che portino finalmente la diagnostica nello studio del medico di famiglia. «Particolarmente utile in questo momento per la prescrizione dei Nao – sottolinea Scotti – sarebbe la possibilità di effettuazione Ecg e se necessario la possibilità di coordinarsi con gli specialisti nei casi dubbi. La Conferenza delle Regioni deve liberare il proprio parere sugli indirizzi proposti dal ministero della Salute sull’utilizzo degli ormai famosi “sulla carta”, 235 milioni di euro dell’ultima Legge di bilancio.

“Con il ministro e con il direttore di Aifa – prosegue – si è condiviso che ci debba essere un forte investimento sulla formazione e informazione all’uso dei farmaci introdotti nella prescrivibilità del medico di famiglia, cercando di creare in accordo con Agenas e come si era già trovato intesa con il dottor Mantoan, anche meccanismi di velocizzazione e premialità in punteggio Ecm per i corsi connessi a queste tematiche prescrittive, così come fatto con i corsi per il Covid-19».

La collaborazione con Aifa

Significativa la disponibilità del direttore Magrini ad un tavolo che rapidamente affronti i temi organizzativi e di appropriatezza per determinare con la massima efficacia e efficienza quest’evoluzione della prescrivibilità che Scotti definisce una «condizione oggi particolarmente significativa per affrontare in maniera risolutiva temi come le liste d’attesa della specialistica e il coordinamento assistenziale tra la medicina di famiglia e la specialistica ambulatoriale e ospedaliera».