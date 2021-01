Maculopatia, Aifa adotta nuove regole per la prescrizione dei farmaci

Con la Nota 98, l’agenzia detta la linea per l’impiego dei medicinali anti-Vegf per il trattamento di degenerazione maculare legata all’età e edema maculare diabetico

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fissa nuove regole per la prescrizione dei farmaci anti-Vegf per la maculopatia, stabilendo la sovrapponibilità tra diverse opzioni terapeutiche. Lo fa con la Nota 98, la cui entrata in vigore viene annunciata da una nota pubblicata sul portale dell’agenzia regolatoria.

I farmaci

La Nota 98 riguarda i seguenti farmaci:

medicinali aventi per principio attivo aflibercept e ranibizumab per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età (Age-related Macular Degeneration, AMD) e dell’edema maculare diabetico (Diabetic Macular Edema, DME);

medicinali aventi per principio attivo bevacizumab per il trattamento della AMD e DME (per queste indicazioni il farmaco è erogabile a carico del SSN in quanto incluso nell’elenco di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 648);

medicinale avente per principio attivo brolucizumab per il trattamento della AMD.

La sovrapponibilità

“In seguito a una revisione approfondita delle evidenze scientifiche disponibili, la Commissione tecnico-scientifica – spiega Aifa – si è espressa in merito alla sovrapponibilità degli anti-VEGF inclusi nella Nota 98”. Queste le conclusioni:

aflibercept, bevacizumab, brolucizumab e ranibizumab possono essere considerati sostanzialmente sovrapponibili relativamente all’indicazione AMD;

aflibercept, bevacizumab e ranibizumab possono essere considerati sovrapponibili riguardo all’indicazione DME nei pazienti con visus non peggiore di 20/40 (pari ad almeno 5/10).

Secondo l’ente regolatorio, nell’uso prevalente e per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche comuni, questi farmaci sono da considerarsi sostanzialmente sovrapponibili sotto i profili di efficacia e sicurezza.

Scegliere l’opzione meno cara

“Dato l’ampio fabbisogno dei pazienti assistiti dal Ssn e le differenze di prezzo attualmente esistenti tra i suddetti trattamenti farmacologici, al fine di garantire il più ampio accesso alle cure, si raccomanda al medico prescrittore – avverte Aifa – di privilegiare la scelta della somministrazione economicamente più vantaggiosa, fatta salva la necessaria appropriatezza delle prescrizioni mediche”.