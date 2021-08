Prescrizioni off-label ed equivalenza terapeutica, la Nota 98 cambia la scena

La scelta di Aifa riserva al medico la responsabilità della scelta ma fornisce indicazioni che privilegiano l’uso di un medicinale in ragione della differenza di prezzo perché tale misura garantirebbe un maggiore accesso alle cure. Dal numero 190 del magazine

di Francesca Libanori, avvocato Partner Studio legale Franzosi, Dal Negro, Setti

La Nota 98 emanata da Aifa a fine 2020 ha aperto una doppia breccia sia nell’uso off-label dei medicinali, sia nella definizione dell’equivalenza terapeutica tra principi attivi diversi, riducendo nei fatti la responsabilità dei medici. Sovrapponendosi alla normativa per l’uso off-label, che riserva al medico la responsabilità della scelta, Aifa fornisce ai medici indicazioni che senza dubbio vogliono privilegiare l’uso di un medicinale, sia pur in maniera non conforme a quanto previsto dal Riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato (Rcp), in ragione della differenza di prezzo, perché questa sarebbe la misura idonea per garantire un maggiore accesso alle cure, derivato dal risparmio di spesa realizzato sull’ampio fabbisogno dei pazienti assistiti a carico del Ssn.

Il contesto

Tale Nota è stata istituita dalla Determinazione Aifa del 28 dicembre 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 ed è relativa alla prescrizione e alla somministrazione intravitreale a carico del Ssn dei medicinali anti-Vegf per il trattamento della degenerazione maculare legata all’età (Adm) o dell’edema maculare diabetico (Dme). La Nota 98 prende in considerazione sia i medicinali con indicazione terapeutica autorizzata per il trattamento della Ame e Dme, quindi attualmente aflibercept e ranibizumab e l’ultimo autorizzato brolucizumab, sia i medicinali che sono stati ammessi ad un uso “off-label” per il trattamento delle medesime patologie a totale carico del Ssn ai sensi della legge 648/1996 (attualmente bevacizumab). Citando i medicinali con il loro nome commerciale, la Nota 98 è riferita alla somministrazione e prescrizione di Eylea di Bayer, Lucentis e Beovu di Novartis, Avastin di Roche, utilizzabile “off-label” in quanto inserito nella “lista 648”. L’uso off-label intravitreale di Avastin-bevacizumab, in questo modo, viene raccomandato ai medici alla stregua di una terapia diffusa e generale per la terapia della degenerazione maculare legata all’età o dell’edema maculare diabetico.

Il peso del criterio economico

La Nota si compone di una parte dispositiva e di due allegati. Il primo descrive la procedura per il frazionamento, il trasporto, la conservazione e la prescrizione di bevacizumab-Avastin usato off-label. Il secondo contiene il modulo informativo e di consenso per il paziente nel caso di trattamento intravitreale con tale medicinale. Nel dettare i criteri di prescrizione, Aifa rivolge una espressa raccomandazione ai medici “di privilegiare la scelta della somministrazione economicamente più vantaggiosa”, il che si traduce in una inequivocabile indicazione di Aifa all’uso di bevacizumab-Avastin; indicazione resa ancor più chiara negli Allegati 1 e 2. Aifa non si è pronunciata sull’equivalenza terapeutica tra bevacizumab-Avastin e gli altri principi attivi considerati nella Nota, poiché tale pronuncia è impedita dall’articolo 15 comma 11-ter del decreto legge n. 95/2012 che non può essere applicato a bevacizumab-Avastin, in quanto mancante dei requisiti richiesti dalla norma, primo fra tutti la classificazione Atc di 4° livello che non coincide con quella degli altri medicinali. In aggiunta, il confronto sarebbe inammissibile non avendo bevacizumab-Avastin l’indicazione terapeutica autorizzata per il trattamento della Ame e Dme, ma rimanendo questo un uso off-label del medicinale.

La novità

Tuttavia la Nota 98 costituisce una novità senza precedenti nelle posizioni espresse da Aifa sull’uso off-label dei medicinali ammessi alla Lista 648/1996. Ponendo in necessaria relazione il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 648/1996 con l’articolo 3 del decreto n. 23/1998, convertito nella legge 94/1998 (“legge Di Bella”), che è la norma generale la quale disciplina l’utilizzazione off-label dei medicinali, risulta che i medicinali inseriti per ragioni di “economicità e appropriatezza” sono e restano off-label e il loro uso residuale e alternativo rispetto all’uso di quelli on label, che esistono per definizione e che il medico deve prescrivere per assolvere all’obbligo stabilito dall’articolo 3 comma 1 della legge Di Bella e non incorrere in sanzioni. Il trattamento off-label deve essere dunque preceduto (e determinato) dalla valutazione, caso per caso, dell’intrattabilità del paziente con i medicinali approvati per quell’indicazione, come richiesto dalla norma generale. Va ricordato che il comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 94/1998 prevede che “la violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233”.

La sovrapponibilità secondo Aifa

In questo contesto legislativo, Aifa interviene a “raccomandare” ai medici la prescrizione del medicinale off-label, ricorrendo al diverso criterio della “sovrapponibilità”. Nel disporre quanto oggetto della Nota, Aifa fa leva sul fatto “… che nel mondo si sta impiegando bevacizumab nel trattamento della Amd e della Dme sulla base dei risultati di numerosi studi clinici indipendenti dai quali non sono emerse reali differenze fra i farmaci disponibili né per quanto riguarda l’efficacia, né per quanto riguarda la sicurezza. Rispetto agli altri farmaci, bevacizumab è economicamente più conveniente e perciò, a parità di efficacia, consente di trattare più pazienti e di fare un maggior numero di trattamenti allo stesso paziente”.

La “sovrapponibilità terapeutica”, nell’uso che ne è stato fatto in ambito farmaceutico, risulta come il criterio guida per la formazione dei lotti di gara. Questo criterio prevede che tutti i farmaci di una stessa classe omogenea vengano valutati rispetto alle prove di efficacia e alle indicazioni registrate e che attraverso questo processo si individuino quelli che, per gli usi prevalenti, presentano le migliori prove di efficacia. Attraverso questa analisi vengono anche individuati per ogni farmaco della classe omogenea gli usi esclusivi.

L’origine del contenzioso sul lotto unico

Alla “sovrapponibilità” era ricorsa anche l’Agcm nella segnalazione al Parlamento del 22 marzo 2011, quando nell’animato dibattito sulla formazione dei lotti nelle gare per i medicinali bio-originatori e bio-similari con identico principio attivo, l’Autorità aveva indicato quale soluzione ottimale la formazione del “lotto unico basato sul criterio della sovrapponibilità terapeutica”. Questo doveva essere il canone più consono per i medicinali di origine biologica che per la loro natura non sono esattamente replicabili e quindi intercambiabili o sostituibili come i medicinali a sintesi chimica. Da questo dibattito era originato il tentativo ulteriore delle Regioni di applicare il lotto unico ai medicinali di origine biologica anche se aventi diverso principio attivo, ricorrendo ad un’applicazione allargata del medesimo canone della “sovrapponibilità terapeutica”. Le reazioni a questi tipi di provvedimenti regionali, hanno indotto il Legislatore a intervenire con la Finanziaria 2017 (legge 232/2016) per aggiungere il comma 11-ter all’articolo 15 del D.lgs. 95/2012.

I requisiti dell’equivalenza terapeutica

L’articolo 15 comma 11 comma 11-ter del decreto n. 95/2012 ha subordinato la possibilità di considerare terapeuticamente equivalenti medicinali aventi principi attivi diversi, ma con indicazioni terapeutiche sovrapponibili, ad un preventivo parere di Aifa. Con la Determina 818/2018 (che ha sostituito quella del 2014) Aifa ha adottato le “Linee guida sulla procedura di applicazione dell’articolo 15, comma 11 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, numero 135” (di seguito “Linee Guida”), ma ha indicato tra i requisiti di inclusione per la valutazione equivalenza terapeutica dei principi attivi diversi, quello di appartenere alla stessa classificazione ATC di 4° livello e quello di possedere indicazioni terapeutiche principali sovrapponibili: requisiti assenti per bevacizumab-Avastin.

La possibile sostituibilità dei farmaci anti-Vegf

Ricordiamo che sulla base della “sostanziale sovrapponibilità sia di efficacia che di sicurezza” tra ranibizumab, contenuto nel farmaco Lucentis, e aflibercept, contenuto nel medicinale Eylea, accertata con deliberazione del 12-14 maggio 2014 dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa (adottata in base all’articolo 15 comma 11 ter del decreto 95/2012, convertito in legge n. 135/2012), il Consiglio di Stato confermava la legittimità della gara indetta dalla Regione Toscana che aveva riunito in unico lotto i due principi attivi diversi (Consiglio di Stato n. 1306/2016).

Successivamente, nella nota questione che ha portato l’Agcm a sanzionare Novartis e Roche, il Consiglio di Stato con la sentenza sez. VI n. 4990/2019 (giudizi tra Agcm, Roche e Novartis) si è espresso in quella sede facendo riferimento alla “sostituibilità” tra i due medicinali: “Tale circostanza denota pertanto l’esistenza di un rapporto concreto di sostituibilità tra il medicinale in questione e quelli autorizzati per dette patologie oftalmiche, tra i quali figura il Lucentis”.

Le definizioni delle autorità regolatorie

La lingua italiana è ricca e “sovrapponibilità” si “sovrappone” a “equivalenza”. Equivalenza, però, nell’ambito del farmaco è l’unico termine tecnico ammissibile, i cui confini sono ben definiti dalle autorità di regolazione: la Fda fa riferimento alla sovrapponibilità (si veda ultimo paragrafo) nella definizione di “Therapeutic Equivalents. Approved drug products are considered to be therapeutic equivalents if they are pharmaceutical equivalents for which bioequivalence has been demonstrated, and they can be expected to have the same clinical effect and safety profile when administered to patients under the conditions specified in the labeling”.

Tale definzione è ripresa da Ema in “Note for the Guidance on the investigation of bioavalability and bioequivalence”: “Therapeutic Equivalence. A medicinal product is therapeutically equivalent with another product if it contains the same active substance or therapeutic moiety and, clinically, shows the same efficacy and safety as that product, whose efficacy and safety has been established”.

Analogamente Aifa definisce l’equivalenza terapeutica come il “metodo attraverso cui è possibile per confrontare medicinali contenenti principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza” per favorire la razionalizzazione della spesa ed allocare le risorse risparmiate a garanzia di un più ampio accesso alle terapie”.

Gli effetti

L’uso conforme alla Nota, diventerà un esimente alla responsabilità del medico anche nella prescrizione off-label. Ciò a seguito del fatto che l’Aifa, ricorrendo al concetto di sovrapponibilità terapeutica, che pur non potendosi collocare nel giudizio di equivalenza terapeutica tra principi attivi diversi, ai sensi dell’articolo 15 comma 11 ter dl 95/2012, rimane un concetto suscettibile di interpretazioni evolutive finanche applicabile alle procedure di acquisizione dei principi attivi interessati dalla Nota 98. Aspetto non meno rilevante, Aifa, nel disporre sulla prescrizione e somministrazione intravitreale a carico del Ssn dei medicinali anti-Vegf, attenua in modo sostanziale la responsabilità dei prescrittori dell’uso off-label, prevedendo che “è Aifa stessa responsabile dell’individuazione dei nuovi usi da parte del Ssn” di bevacizumab e che la Nota con all’allegato Modello di consenso per l’impiego di bevacizumab saranno pubblicati dal Centro nazionale per l’eccellenza clinica (Cnec) dell’Istituto Superiore della sanità, così equiparandole alle Linee Guida idonee per la valutazione della responsabilità civile e penale del medico.

La definizione della Food and drug administration

I farmaci “sostituibili e intercambiabili fra loro” sono elencati nella pubblicazione della Federal Drug Administration “Approved Approved Drug Products With Therapeutic Equivalence Evaluations, conosciuta come the Orange Book. In questa si legge: “When such differences are important in the care of a particular patient, it may be appropriate for the prescribing physician to require that a specific product be dispensed as a medical necessity. With this limitation, however, Fda believes that products classified as therapeutically equivalent can be substituted with the full expectation that the substituted product can be expected to have the same clinical effect and safety profile as the prescribed product when administered to pa tients under the conditions specified in the labeling”.