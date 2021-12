Criminalità farmaceutica, dai Nas sequestri di farmaci e dispositivi per 9 milioni di euro

L'operazione “Shield II”, che si è sviluppata sotto la direzione di Europol e ha coinvolto 26 Paesi membri dell’Unione europea ed extra Ue, ha portato tra le altre cose a oscurare 283 siti web di vendita illegale di medicinali e all'arresto di 85 persone

Centinaia di siti web oscurati, decine di arresti e migliaia di medicinali, sostanze dopanti e dispositivi Covid-19 sequestrati, per un valore di 9 milioni di euro. È il risultato di un’operazione globale (denominata “Shield II”) sviluppata sotto la direzione di Europol e che ha coinvolto anche il Carabinieri del Nas e altri 26 Paesi membri dell’Unione europea ed extra Ue.

I dettagli dell’operazione

L’operazione si è sviluppata con il supporto dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), nonché di organizzazioni internazionali come la Wada e il contributo delle dogane nazionali coordinate dall’Ufficio europeo antifrode (Olaf). Nel dettaglio, sul territorio nazionale i Nas hanno eseguito 488 attività ispettive e di controllo, con l’apertura di 146 tra procedimenti giudiziari e amministrativi, per un totale di 85 arresti e oltre 480 segnalazioni alle competenti Autorità.

I sequestri

Numerosi i sequestri di medicinali e di sostanze dopanti di diverse tipologie, d’integratori nonché di dispositivi medici e di prodotti di vario genere anche collegati all’emergenza Covid-19. Si tratta di oltre 15 mila confezioni e circa 232 mila unità in diverse forme farmaceutiche (compresse, fiale, iniettabili, polveri), contenenti principi attivi a varia indicazione terapeutica, principalmente riconducibili ad anabolizzanti, antibiotici, antinfiammatori, disfunzione erettile e vantanti proprietà per il trattamento del Covid-19.

In totale, sono stati sequestrati oltre un milione i dispositivi e presidi medici in relazione all’emergenza Covid-19 poiché non conformi o illegalmente importati, tra mascherine, guanti, kit protettivi e Dpi, pulsossimetri, test diagnostici e liquidi igienizzanti. Il valore commerciale di tutti i sequestri raggiunge, secondo quanto riporta la nota diffusa dai Nas, la cifra di circa 9 milioni di euro.

Vendita di medicinali online

Parallelamente è stato condotto un controllo mirato sull’offerta in vendita e la pubblicità illecite di medicinali online. Lo specifico ambito del contrasto al cybercrime farmaceutico rimane, infatti, uno degli aspetti più sensibili soprattutto rispetto alla diffusione del Covid-19, atteso il rischio che i cittadini si affidino a rimedi “fai da te” disponibili in rete piuttosto che seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, alimentando quindi il mercato dei farmaci di provenienza dubbia, se non illecita, e i canali paralleli di approvvigionamento.

I siti oscurati

In questo contesto, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute hanno condotto analisi del web che, nel solo periodo di riferimento, hanno consentito di individuare e “oscurare”, su provvedimenti del Ministero della Salute, ben 283 siti internet tutti con server ubicati all’estero e con dati fittizi dei relativi gestori. Di questi siti, 243 erano riferiti a medicinali a base di principi attivi (idrossiclorochina, clorochina, lopinavir/ritonavir, azitromicina, colchicina e ivermectina) per i quali sono state emesse restrizioni all’impiego off label al di fuori di ricerche e studi clinici connessi con il COVID-19, mentre 40 proponevano in vendita e pubblicizzavano medicinali a varia indicazione terapeutica, prevalentemente dopanti, contro la disfunzione erettile, antinfiammatori e antibiotici, tutti soggetti a obbligo di prescrizione, nonché presunti integratori alimentari vantanti, indebitamente, proprietà terapeutiche.

Occhio all’antidoping

Sotto la lente degli investigatori sono finite anche le attività sportive, sia a livello professionistico sia amatoriale. In questo ambito sono state condotte 80 verifiche antidoping “in” (76) e “out” (4) competition, che hanno consentito di sottoporre a controllo 289 atleti (285 a margine di gare e 4 fuori gara), 18 dei quali sono risultati positivi (15 “in” e 3 “out” competition).

I risultati dell’operazione

Complessivamente l’Operazione “Shield II”, condotta nei territori dei vari Paesi aderenti, ha permesso di smantellare 33 gruppi criminali; sequestrare migliaia di medicinali, materie prime e prodotti dopanti di vario genere, per un totale di oltre 25 milioni di unità, in varie forme farmaceutiche, con quantitativi pari a 2.500 litri e più di 47 tonnellate e un valore commerciale di 63 milioni di euro; avviare 1.400 indagini, con l’arresto di 544 persone e il deferimento di ulteriori 634, nonché di monitorare oltre 1.000 siti web oscurandone 283. L’attività antidoping si è, invece, concretizzata in circa 6.500 controlli ad atleti, tra “in” e “out” competition, riscontrando 32 positività. La sola azione sul Covid-19, infine, ha portato al sequestro di oltre 3 milioni tra mascherine, test, kit diagnostici, igienizzanti per le mani e dispositivi medici.