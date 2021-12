Banco farmaceutico: 600 mila persone in povertà non possono acquistare i farmaci

Presentata la nona edizione del rapporto "Donare per curare". Nel 2021 assistiti oltre 163 mila cittadini in più rispetto all’anno precedente (+37,6%)

Cresce il numero di persone povere che non possono permettersi i medicinali. Nel 2021 sono state assistite dagli convenzionati con il Banco Farmaceutico 597.560 persone, ovvero 163.387 in più rispetto al 2020 (+37,6%). È quanto emerge dal nono rapporto “Donare per curare”, realizzato dall’Osservatorio sulla povertà sanitaria (Opsan) del Banco Farmaceutico con il contributo incondizionato di Ibsa Farmaceutici. I dati, raccolti da 1.790 enti assistenziali sul territorio, sono stati presentati nel corso di una conferenza online promossa da Banco Farmaceutico e Aifa.

Il sostegno del Banco Farmaceutico

Gli aiuti sono arrivati per il 57,3% a cittadini italiani e per il 42,7% a stranieri, con un’inversione di tendenza rispetto al 2019. Il totale degli assistiti è distribuito per il 53% nel Nord, il 29% nel Centro, il 18% nel Sud e Isole. Il 67% degli assistiti è concentrato nei centri città metropolitane del Centro (23%) e del Nord (23%) e nei comuni con oltre 50mila abitanti del Nord (21%).

Il disagio intercettato è solo la punta di un iceberg: Banco Farmaceutico presta aiuto mediamente all’11% delle persone povere, con tassi di copertura più elevati in Toscana (63%), seguiti a distanza da Trentino-Alto Adige (17%), Veneto (16%) e Lombardia (14%). “Il numero degli indigenti supportati (almeno parzialmente) dalla Rete Banco Farmaceutico – sottolinea il report – è indubbiamente ragguardevole specie se rapportato alle difficoltà incontrate da molti enti cariativi durante la pandemia che ha portato a chiusure forzate, perdita di volontari, e perdita del contatto con molti assistiti”.

La spesa per le cure

Nel 2020 le persone in povertà assoluta1 hanno raggiunto il numero record di 5 milioni 602 mila unità: un milione in più rispetto al 2019, anno in cui si era registrata un’incoraggiante parabola discendente in termini assoluti e relativi. Secondo i dati analizzati nel rapporto, chi è povero ha in media un budget sanitario pari a 10,25 euro, meno di un quinto (17%) della spesa sanitaria di chi non è povero (60,96 euro mensili). Per le famiglie povere ben il 62% della spesa sanitaria (6,37 euro) è assorbita dai farmaci e solo il 7% (0,75 euro) è dedicata all’assistenza odontioatrica. Questo determina esiti problematici, poiché ai servizi dentistici si ricorre spesso in funzione preventiva oltre che terapeutica. Le famiglie non povere, invece, destinano il 43% del proprio budget sanitario mensile (25,94 euro) all’acquisto di medicinali e il 21% ai servizi dentistici (12,6 euro). Nel 2020 il 15,7% delle famiglie italiane ha risparmiato sulle cure, limitando il numero delle visite e degli accertamenti o facendo ricorso a centri diagnostici e terapeutici più economici. Hanno fatto ricorso a una di queste strategie 33 famiglie povere su cento e 14 famiglie non povere su cento.

Valorizzare il Terzo settore

“A causa della crisi economica derivante dalla pandemia – commenta Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus – molte persone sono state spinte in una situazione di indigenza, e chi già era povero vive una condizione di ulteriore marginalità. Il nostro Rapporto rappresenta non tanto e non solo un’analisi sociologica e statistica della povertà, quanto uno strumento per consentire a Banco Farmaceutico di poter fare meglio il proprio lavoro (raccogliere farmaci per gli indigenti) e per smuovere idee e coscienze, fornendo al dibattito alcuni suggerimenti in termini di politiche pubbliche. Crediamo in particolare che, sia nell’ambito del Pnrr, sia in quello delle strategie sanitarie generali, occorra valorizzare adeguatamente il ruolo sussidiario del Terzo settore. Crediamo sia sufficiente – conclude Daniotti – guardare a ciò che già esiste. A quello che accade, per esempio in alcune regioni, dove gli enti assistenziali hanno assunto una funzione di sistema non ignorabile dalle istituzioni pubbliche, le quali considerano tali enti partner delle politiche sanitarie, coinvolgendole talora nella co-progettazione del welfare locale a sostegno dei poveri”.

