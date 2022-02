Farmaci equivalenti, Confindustria contraria all’abolizione del patent linkage

In un’audizione al Senato sul Ddl Concorrenza, l'associazione dice “no” all’abrogazione della norma contenuta nella legge Balduzzi che subordina l’inserimento dei generici nel Prontuario nazionale alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare dei medicinali di riferimento

A Confindustria non piace l’iniziativa del Governo che punta ad accelerare l’accesso al mercato da parte dei farmaci equivalenti. In audizione davanti alla X Commissione del Senato (Industria, commercio e turismo), l’associazione delle imprese ha contestato una norma del Ddl Concorrenza, dove si prevede l’abolizione del così detto “patent linkage”, meccanismo introdotto dalla legge Balduzzi 2012 che vincola l’inserimento dei generici nel Prontuario nazionale alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare dei medicinali di riferimento. A illustrare i dubbi è stata Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria.

Le ragioni del dissenso

“Esprimiamo contrarietà per l’abrogazione ella norma vigente in base alla quale i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sui cosiddetti originatori”, si legge nella memoria consegnata da Confindustria alla Commissione. “Tale abrogazione, insieme all’attuale possibilità per i farmaci equivalenti di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio durante la vigenza della tutela brevettuale del farmaco originatore, rischia di favorire condotte di contraffazione, attraverso l’immissione in commercio del generico prima della scadenza del brevetto, con la conseguenza di aumentare i contenziosi, a danno del titolare del brevetto su cui incombe l’onere della prova”.

Una prospettiva che secondo Confindustria appare “contradditoria rispetto agli obiettivi di deflazione del contenzioso” e soprattutto “insostenibile per l’industria innovativa, i cui investimenti in R&S e tutela brevettuale sarebbero minati dalla incertezza legata a contenziosi lunghi ed economicamente dispendiosi”, soprattutto per le Pmi. “Consentire la rimborsabilità dei farmaci equivalenti in vigenza di copertura brevettuale – insiste l’associazione – comprometterebbe la fiducia nella tutela brevettuale, a danno delle imprese che investono in R&S, con preoccupanti ripercussioni sulla capacità competitiva del nostro Paese.

Cosa prevede il Ddl Concorrenza sui farmaci equivalenti

Il Ddl Concorrenza, annunciato a novembre 2021 dal Governo ma ancora all’inizio del suo iter parlamentare, prevede la cancellazione del comma 1-bis dell’articolo 11 (del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), ovvero questo: “In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Ssn con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”. In altri termini, la cancellazione del patent linkage dalla legge Balduzzi del 2012.

I dubbi dell’Antitrust

Un intervento in materia di patent linkage è stato sollecitato più volte dall’Antitrust. La segnalazione più recente risale a marzo 2021: “Vincolando le procedure di concessione delle autorizzazioni per l’immissione in commercio di farmaci generici alla risoluzione di eventuali dispute inerenti a presunte violazioni della proprietà industriale e commerciale, si può determinare un ritardo all’ingresso nel mercato degli stessi, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal Ssn. Al contempo, il quadro normativo è suscettibile di favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci originatori, che potrebbero fare ricorso ad azioni giudiziali al solo fine di ritardare l’entrata dei genericisti sul mercato”, scrive l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm).