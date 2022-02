Sperimentazioni animali, con il Milleproroghe rimandata di tre anni applicazione dei divieti

La proroga, fino al 1 luglio 2025, riguarda gli studi sugli animali per gli xenotrapianti d'organo e le sostanze d'abuso, tra cui anche alcuni chemioterapici impiegati nel trattamento del cancro, che erano stati vietati con il d.lgs 26/2014 mai entrato in vigore

di Redazione Aboutpharma Online

Rimandato al 1 luglio 2025 il divieto di impiego di animali nelle ricerche sulle sostanze d’abuso e sugli xenotrapianti d’organo. Le Commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno prorogato di altri tre anni l’applicazione del divieto alla sperimentazione animale in questi due ambiti specifici di ricerca, approvando una serie di emendamenti identici al dl Milleproroghe, tra cui alcuni a firma Fausto Raciti (PD) e Magi. Il testo originario del governo prevedeva la proroga solo per sei mesi: l’esecutivo in Commissione ha espresso parere contrario alle modifiche ed è stato battuto. Dal recepimento in Italia della Direttiva 2010/63/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, attraverso il D.Lgs. 26/2014, l’entrata in vigore dei divieti è stata prorogata di anno in anno. Questo clima di incertezza ha causato un problema di competitività per i nostri ricercatori che tentano di accedere a finanziamenti europei per studi in questi campi, non potendo garantire continuità nell’attività di ricerca.

Proroga fino 1 luglio 2025

Ora, con la proroga fino al 1 luglio 2025, la ricerca italiana potrà proseguire nel campo delle sostanze d’abuso (tra le quali rientrano anche alcuni chemioterapici impiegati nel trattamento del cancro) e in quello di xenotrapianti d’organo e il Governo potrà così intervenire sulla procedura d’infrazione che l’Unione europea ha avviato a carico dell’Italia proprio per questi divieti.

Il d.lgs 26/2014 in Italia

L’Unione Europea è, infatti, intervenuta sul tema della protezione degli animali utilizzati a fini scientifici con la Direttiva 2010/63/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, con l’obiettivo di rimuovere le discordanze tra le leggi, i regolamenti e le previsioni amministrative dei singoli Stati membri riguardo alla protezione degli animali utilizzati per la sperimentazione o altri fini scientifici suscettibili di ostacolare il funzionamento del mercato interno. La direttiva è stata recepita dalla maggior parte dei membri ma in Italia è entrata in vigore soltanto con l’emanazione del D.Lgs. 26/2014 che, attenendosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla Legge di delegazione europea 2013, ha introdotto una disciplina molto più restrittiva di quella comunitaria.

I divieti nel nostro Paese

In particolare, l’Italia ha previsto alcune proibizioni, come il divieto di utilizzo di animali per le ricerche su xenotrapianti d’organo, utilizzati per terapie sperimentali per patologie molto gravi, tanto da essere considerati una tecnica di routine in qualsiasi laboratorio di ricerca biomedica, e per lo studio su sostanze d’abuso, ricerche fondamentali per esaminare i meccanismi d’azione e di dipendenza di droghe e farmaci. Questo ha fatto sì che l’Europa aprisse una procedura di infrazione nei nostri confronti e, ogni anno, il Parlamento italiano affronta questo tema e valuta la possibilità di concedere deroghe al divieto.

Un sospiro di sollievo per la ricerca

Giuliano Grignaschi, segretario di Research4Life che rappresenta la ricerca biomedica in Italia (includendo Assobiotec, Fondazione Telethon, Alleanza contro il cancro, Istituto Mario Negri IRCCS, Ospedale San Raffaele, Società Italiana di Farmacologia) ha commentato: “La proroga triennale concede un congruo orizzonte temporale al Governo per intervenire sull’intera procedura d’infrazione, nella quale i divieti si inseriscono, dando seguito all’impegno assunto in sede parlamentare. Contestualmente, i ricercatori potranno proseguire le loro attività di sviluppo di adeguate procedure alternative al modello animale che possano quanto prima sostituire integralmente o parzialmente le sperimentazioni animali”.

L’empasse dell’Italia

Tali divieti – ha sottolineato Research4Life – non trovano fondamenti scientifici: come certificato dal Ministero della Salute, al momento non sono disponibili metodi alternativi idonei a sostituire adeguatamente il modello animale nelle sperimentazioni precliniche in questi ambiti. Un’eventuale entrata in vigore degli stessi, oltre a far avanzare l’infrazione, comprometterebbe anche molti studi farmacologici.