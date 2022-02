Regolamento studi clinici, Farmindustria avverte: “Senza decreti Italia ferma al palo”

A rischio oltre 93 milioni di euro di investimenti, secondo quanto riporta un'analisi condotta dall'associazione che riunisce le imprese del farmaco. In assenza dell'adozione delle nuove regole una parte delle sperimentazioni potrebbe essere effettuate in altri Paesi

di Redazione AboutPharma online

L’Italia rischia di rimanere ferma ai blocchi di partenza nella ricerca clinica. È il segnale di pericolo lanciato da Farmindustria. Secondo un’indagine condotta proprio dall’associazione che riunisce le imprese del farmaco, infatti, qualora non dovessero arrivare per tempo i decreti attuativi legati al nuovo regolamento, una parte significativa di imprese del settore potrebbe andare all’estero a sviluppare i nuovi farmaci.

Regolamento non operativo

Il Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica, si legge in una nota diffusa da Farmindustria, che migliora e snellisce le norme necessarie a studiare nuovi medicinali (entrato in vigore il 31 gennaio 2022), non potrà essere pienamente operativo da subito a causa della mancata realizzazione dei decreti che riguardano appunto lo sviluppo dei nuovi farmaci da parte delle imprese. E questo riduce la competitività del nostro Paese per la Ricerca e Sviluppo, che invece – come sottolineato di recente dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi – “deve essere al centro della crescita dell’Italia”.

L’indagine

Secondo un’indagine Farmindustria, prosegue la nota, (in cui è stato coinvolto un campione rappresentativo composto da 34 imprese impegnate in ricerca clinica), su 396 studi clinici da avviare nel 2022, 86 saranno svolti secondo la nuova normativa comunitaria e quindi rischiano di essere effettuati in altri Paesi in assenza dell’adozione delle nuove regole.

Quali rischi

Tutto ciò, specifica la nota, significherà meno pazienti che avranno l’opportunità di entrare in uno studio con trattamenti ai più alti livelli di innovatività, meno crescita professionale dei ricercatori e di tutto il personale coinvolto, meno investimenti delle imprese nei centri clinici e quindi a favore del Ssn.

In gioco investimenti per oltre 93 milioni

Secondo le stime del laboratorio sul management delle sperimentazioni cliniche di Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari – Università Cattolica di Roma) se non partissero gli 86 studi si perderebbero investimenti tra i 75,5 e i 93,6 milioni di euro, pari al contributo totale dato dalle imprese ai centri clinici attraverso la fornitura gratuita dei farmaci ai pazienti coinvolti e la copertura dei costi connessi ai trials. Problemi cui si aggiungerebbero, come ricordato, la perdita di competitività nel panorama europeo e una più bassa capacità di attrarre finanziamenti per nuovi studi in Italia anche in futuro.

Mantenere la competitività in Europa

L’Italia ha un ruolo di primo piano nella R&S clinica, conclude la nota, grazie anche alla sinergia e al collaborativo network con istituzioni, università e centri di ricerca. Ruolo che vogliamo mantenere e sviluppare per diventare ancora di più un punto di riferimento europeo. Ecco perché l’emanazione dei decreti attuativi è un “must” per evitare di percorrere una strada sempre più in salita rispetto ai competitor internazionali.