Guerra Ucraina, la Russia blocca le scorte di insulina nel Paese

Secondo quanto riporta un epidemiologo americano gli attacchi russi avrebbero interrotto l'accesso al magazzino principale di Novo Nordisk a Kiev, in cui era contenuta tutta l'insulina dell'azienda

Non sembra arrestarsi l’offensiva militare della Russia in Ucraina. Anzi, gli uomini di Putin alzano il tiro e puntano a colpire le riserve di farmaci a Kiev. Secondo quanto riportato da un tweet di Eric Feigl-Ding, epidemiologo ed economista sanitario americano, “gli attacchi russi avrebbero interrotto l’accesso al magazzino principale dei farmaci Novo Nordisk in Ucraina”. Proprio lì, si legge nel tweet, sarebbe conservata tutta l’insulina di Novo. In questa condizione, a meno che non venga ripristinato l’accesso al magazzino, alle farmacie ucraine resterebbero scorte per coprire solo rifornimenti per un paio di giorni. “Questo è un crimine di guerra”, ammonisce Feigl-Ding.

Rilasciare i medicinali per motivi umanitari

“Dobbiamo chiedere alla Russia”, ha proseguito Feigl-Ding nel suo post, “di rilasciare medicinali per motivi umanitari. Se Putin blocca il farmaco fondamentale per i diabetici, o per qualsiasi altra malattia, quest’inferno peggiorerà.

Come contrastare l’emergenza

“Se la Russia non rimuove il blocco – si legge ancora in un virgolettato riportato da Adnkronos – dobbiamo essere creativi. Paesi e Ong potrebbero dover iniziare a utilizzare camion o aerei civili per trasportare cibo e medicine essenziali in Ucraina, proprio come il ponte aereo di Berlino quando i sovietici bloccarono Berlino per quasi un anno”.

La polemica

Sulle critiche mosse all’intervento di Eric Feig-Ding riguardo a un suo possibile interesse nei confronti del business di Novo Nordisk, l’esperto ha precisato: “Non possiedo azioni Novo Nordisk. Non ho mai lavorato per loro ne sono stato pagato. Da lunga data critico i prezzi elevati dell’insulina e le speculazioni sui prezzi dei farmaci. Ma la disponibilità umanitaria di farmaci fondamentali durante una guerra è cosa diversa. La Russia non deve bloccare le medicine”.