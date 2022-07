A ottobre torna Lean Lab, l’evento di LifeBee dedicato ai laboratori di analisi

Una giornata di approfondimento sui temi di lean, digital, data integrity, industria 4.0 ma anche sostenibilità per i laboratori di analisi e ricerca del settore life science. Torna in presenza l’appuntamento con Lean Lab, organizzato da LifeBee, giovedì 6 ottobre a Milano, dalle 9.30 alle 17.

Cos’è Lean Lab

Giunta alla dodicesima edizione, l’iniziativa Lean Lab nasce nel 2009 come gruppo di interesse per condividere idee ed esperienze tra i laboratori del life science, QA e IT. Oggi riunisce circa 300 professionisti, che appartengono ad aziende locali e multinazionali.

A chi si rivolge

L’evento è dedicato a direttori, responsabili e operatori dei laboratori di controllo qualità, laboratori ricerca e sviluppo, laboratori conto terzi, assicurazione qualità, lean e sistemi Informativi. Ogni anno partecipano operatori di laboratorio provenienti da tutta Italia e sono previste numerose partecipazioni di relatori e relatrici di aziende farmaceutiche nazionali e internazionali.

Survey e iscrizione

In occasione del Lean Lab, LifeBee ha lanciato l’annuale survey rivolta ai manager e agli operatori di laboratorio con l’obiettivo di mappare lo stato dell’arte dei laboratori approfondendo tematiche, esperienze e criticità degli operatori del settore (qui il link per partecipare). I risultati verranno resi noti durante la giornata di studio e condivisi tra i partecipanti. LifeBee garantisce il pieno anonimato e la riservatezza di ogni feedback e sono previste agevolazioni per i partecipanti. Tutte le informazioni sul sito internet.