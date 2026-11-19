La cifra è di quelle che fanno rumore. AbbVie ha accettato di pagare fino a 2,54 miliardi di dollari per sviluppare trattamenti oncologici insieme a Disco Pharmaceuticals, azienda biotech tedesca, in quella che rappresenta una prima iniziativa del gruppo farmaceutico nel campo delle terapie bispecifiche di nuova generazione.

Nell’ambito dell’accordo, Disco riceverà 40 milioni di dollari in anticipo e il resto in pagamenti legati al raggiungimento di determinati traguardi per lo sviluppo di terapie bispecifiche per tumori solidi basate sulla cosiddetta logica And.

Il meccanismo di azione dei farmaci

Gli anticorpi bispecifici sono una classe di farmaci oncologici in grado di legarsi contemporaneamente a due bersagli, hanno suscitato un interesse crescente tra le grandi aziende farmaceutiche, tra cui Bristol Myers Squibb, Pfizer e Merck.

A gennaio, la stessa AbbVie ha versato a RemeGen 650 milioni di dollari per ottenere i diritti (al di fuori della Cina) su un farmaco bispecifico destinato al trattamento dei tumori solidi.

Mark Manfredi, amministratore delegato di Disco, ha dichiarato che la sua azienda sarà responsabile della ricerca e della scoperta. AbbVie avrà il diritto di ottenere in esclusiva la licenza sui programmi selezionati per il successivo sviluppo.

“AbbVie mette a disposizione una grande quantità di informazioni e di esperienza nella biologia dei bersagli: impareremo quindi da loro e collaboreremo per individuare i bersagli”, ha sottolineato Manfredi.

I dettagli dell’accordo

Secondo quanto riporta una nota dell’azienda, l’accordo è in una fase iniziale. Disco non ha reso noto quanti programmi potrebbero rientrarvi né quando potrebbero entrare nello sviluppo clinico, mentre l’opzione di licenza di AbbVie si applica solo dopo il completamento da parte di Disco di specifiche attività di ricerca.

Disco sta sviluppando terapie basate sulla logica And per il carcinoma polmonare a piccole cellule e il tumore del colon-retto; Manfredi ha dichiarato che l’azienda selezionerà un candidato per lo sviluppo nella seconda metà del prossimo anno.