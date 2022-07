Cluster Alisei, dialogo con il Kuwait su ricerca e trasferimento tecnologico

Lavorare a sinergie tra Italia e Kuwait per favorire la ricerca e il trasferimento tecnologico in ambito Life Science. È l’obiettivo di una serie di incontri tenuti nei giorni scorsi a Kuwait City dal presidente del Cluster Alisei, Massimiliano Boggetti. Invitato dall’ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci, Boggetti ha incontrato il ministro della Salute, Khalid Mahous Sulaiman Al Saed, e il presidente della Camera di Commercio, Mohammed Jassem Al Sager.

Cluster Alisei come “soggetto catalizzatore”

“Questa visita rappresenta la prima di una lunga serie di incontri oltre confine che rientrano in un progetto più ampio che abbiamo intenzione di portare avanti durante il mio mandato. Gli appuntamenti appena conclusi in Kuwait sono stati un’occasione per promuovere il valore della ricerca e del comparto delle Scienze della Vita italiano nel Medioriente e nel mondo”, ha commentato Boggetti. “La mia trasferta in Kuwait ci dà non solo un’opportunità storica, ma fonda il suo successo proprio nella capacità che il nostro Paese saprà dimostrare nel fare sistema. Vedo il Cluster Alisei – ha sottolineato il presidente – come un ‘soggetto catalizzatore’ delle Scienze delle Vita, annoverate tra le eccellenze del Made in Italy”.

Cluster Alisei e i rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale del Kuwait hanno affermato la volontà reciproca di attivare progettualità strategiche per il settore sanitario locale, dando vita a un’alleanza di lungo periodo. Alla base di questo percorso ci saranno approfondimenti sul “modello italiano”, inteso come tessuto industriale, infrastrutture e servizi, per valutare eventuali buone pratiche da esportare nell’area del Golfo.

Collaborazioni strategiche

“La dinamica estremamente favorevole delle relazioni tra Italia e Kuwait – ha detto l’ambasciatore Baldocci – ci ha suggerito di approfondire le opportunità di sviluppo di importanti sinergie nei settori della ricerca e dell’innovazione, verificando anche possibili collaborazioni strategiche per la promozione del comparto delle Life Sciences in Kuwait e nell’intera regione del Golfo. Le relazioni fra i due Paesi indicano, anche negli ultimi due difficili anni contrassegnati dalla pandemia, una costante e anzi rafforzata tendenza di crescita ed è intorno a questo dato molto positivo che – ha concluso – stiamo lavorando per far maturare le migliori opportunità di cooperazione fra Italia e Kuwait”.

Nella foto, da sinistra, Massimiliano Boggetti, il ministro della Salute del Kuwait Khalid Mahous Sulaiman Al Saed e l’ambasciatore italiano in Kuwait Carlo Baldocci.