Ibsa spinge sull’acido ialuronico: a Lodi investimento da 13,5 milioni per aumentare la capacità produttiva

Non è soltanto un aumento della capacità produttiva. L’investimento da 13,5 milioni di euro con cui Ibsa ha potenziato lo stabilimento di Lodi si inserisce nella strategia di crescita internazionale del gruppo farmaceutico svizzero e rafforza il ruolo dell’Italia come hub industriale per i mercati globali.

Il sito, circa 12 mila metri quadrati, è specializzato nella produzione di formulazioni a base di acido ialuronico e con l’ampliamento dispone di una terza linea produttiva. L’intervento si inserisce in un piano che, considerando anche l’espansione del sito di Cassina de’ Pecchi e il nuovo headquarter di IBSA Italy, ha comportato investimenti per circa 40 milioni di euro.

“Ibsa da sempre vede l’Italia come un importante hub industriale da cui produrre ed esportare in tutto il mondo», spiega ad AboutPharma Giuseppe Celiberti, Ceo & General Manager di IBSA Italy, intercettato a margine di un incontro con la stampa del 5 ottobre.

Da 6 a 14 milioni di siringhe. E il potenziale arriva a 20

I numeri mostrano la dimensione del salto produttivo. Nel 2022 la capacità del sito era di circa 6 milioni di siringhe preriempite all’anno; con il nuovo reparto sale a 14 milioni. Ma Celiberti indica un ulteriore margine di espansione: “Oggi abbiamo un potenziale per arrivare fino a 20 milioni di siringhe”, anticipando la possibilità di ulteriori sviluppi.

L’aumento della capacità, peraltro, non rappresenta una scommessa su una domanda futura. “Abbiamo già una domanda significativa, sottolinea Celiberti, “che arriva sia dalle filiali sia dagli accordi di distribuzione internazionali e che, in alcuni momenti, la capacità produttiva non è stata sufficiente a soddisfarla interamente”. L’ampliamento ha anche una ricaduta occupazionale: gli addetti del sito di Lodi sono aumentati dell’8%, raggiungendo quota 237.

Crescita internazionale e obiettivo doppia cifra

IBSA commercializza i propri prodotti in oltre 90 Paesi e conta più di 2.500 collaboratori nel mondo. Il gruppo dichiara un fatturato superiore a 1,1 miliardi di franchi svizzeri.

Sul fronte della crescita, Celiberti indica una traiettoria che punta alla doppia cifra: “La nostra ambizione è sempre di crescere nell’ordine del 10%, pur considerando risultati del 7-8% coerenti con un percorso di crescita costante”. Una spinta che passa anche dagli Stati Uniti, mercato strategico nel quale IBSA dispone già di una propria filiale, mentre in numerosi altri Paesi opera attraverso accordi di distribuzione.

Più concentrazione, meno somministrazioni

Alla crescita industriale si affianca quella delle applicazioni cliniche. Un ruolo centrale è giocato dalla tecnologia (Nahyco), sviluppata da IBSA insieme all’Università Vanvitelli di Napoli, che combina acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare.

“Riuscire a salire con la concentrazione usando miscele di catene di peso diverso migliora spesso l’efficacia clinica”, ha chiarito Andrea Giori, Head of Preclinical & Clinical Research di Ibsa. “C’è poi un secondo vantaggio: veicolare più acido ialuronico in una singola iniezione può ridurre il numero di somministrazioni”. In alcuni casi, secondo Giori, si può passare da cicli di due o tre iniezioni a un unico trattamento, con benefici anche nella gestione del paziente.

Dall’osteoarticolare all’uro-ginecologia

Le applicazioni con i maggiori volumi rimangono quelle osteoarticolari e dermo-estetiche, ma la frontiera si sta allargando. “Ci sono settori in cui l’acido ialuronico sta trovando oggi le prime applicazioni”, osserva Giori, indicando in particolare ginecologia e urologia.

Proprio nell’area urologica Ibsa ha già portato una tecnologia dalla ricerca all’applicazione clinica, un esempio di come l’ampliamento delle indicazioni possa tradursi in nuovi spazi terapeutici.

La sfida è portare la ricerca fuori dal laboratorio

Il vero collo di bottiglia dell’innovazione, secondo Giori, non è infatti la produzione di conoscenza scientifica. La letteratura sull’acido ialuronico è molto ampia, ma solo una parte delle tecnologie sperimentate riesce a trasformarsi in prodotti destinati ai pazienti.

“Il primo problema è trasferire sulla scala industriale queste tecnologie”, sottolinea Giori. A questo si aggiunge il passaggio regolatorio necessario per arrivare sul mercato. È qui che diventano centrali le collaborazioni tra industria, università e centri di ricerca. Un modello pubblico-privato che, nell’esperienza di IBSA, permette di accompagnare l’innovazione dal laboratorio alla produzione industriale e, soprattutto, al paziente.