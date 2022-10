L’intelligenza artificiale nello sviluppo di nuovi farmaci: un webinar per approfondire vantaggi e opportunità

L’intelligenza artificiale può fare da volano alla ricerca e sviluppo di nuovi farmaci. Quali sono le implicazioni dell’uso delle nuove tecnologie nel drug discovery e development? Quali i risultati già ottenuti in questo campo? A questi e altri interrogativi risponderanno gli esperti nel corso del webinar organizzato da McKinsey & Company a iscrizione gratuita, che si terrà il prossimo 24 ottobre, alle ore 11.

Casi di successo di Ai

Sarà l’occasione per presentare alcuni casi di successo e possibili innovazioni nella ricerca del settore life science, grazie a un utilizzo mirato del digitale, dell’intelligenza artificiale e delle tecniche di advanced analytics. L’agenda prevede testimonianze di McKinsey, QuantumBlack (la società di intelligenza artificiale e advanced analytics acquisita dalla società di consulenza) e manager di società leader del settore, che illustreranno come migliorare l’efficacia delle attività di ricerca e sviluppo per contribuire ad accelerare l’innovazione nel settore farmaceutico e biotech.

I temi

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire queste tematiche attraverso l’esperienza e la conoscenza di realtà che hanno già sperimentato queste innovazioni, apprendendo sia le leve per un’implementazione efficace sia i principali ostacoli da superare per beneficiare appieno delle potenzialità delle soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla ricerca nel settore delle scienze della vita.

Gli obiettivi

Dare risposte efficaci e tempestive ai bisogni di salute è un imperativo sempre più importante per le aziende del settore, a beneficio dei cittadini e della società, e l’Ai può essere uno strumento prezioso per interpretare velocemente i dati e razionalizzare i processi. L’obiettivo del webinar è di fornire una panoramica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel processo di identificazione dei prodotti farmaceutici più efficaci, nella riduzione del rischio di insuccesso, nel miglioramento delle tempistiche di sviluppo e dei costi legati alla creazione di nuovi farmaci.