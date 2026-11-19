Consolidare la propria posizione in Europa ed entrare nel mercato francese e svizzero. È la strategia alla base dell’acquisizione che Phse group, multinazionale leader nella logistica farmaceutica a temperatura controllata e time-critical, ha finalizzato con Crisago Nuclear Medicine Crisago Logistique, operatori di riferimento in Italia e Francia nella logistica radiofarmaceutica.

Phse amplia la flotta proprietaria

Grazie a tale operazione, Phse dispone ora della più grande flotta proprietaria d’Europa dedicata al trasporto su strada per la medicina nucleare: circa 250 veicoli specializzati, con personale dipendente diretto e qualificato. L’operazione garantisce inoltre una copertura più capillare dell’Europa centrale e centro-occidentale.

“Con Crisago Nuclear Medicine e Crisago Logistique compiamo un passo decisivo nel nostro percorso di crescita: entriamo in un mercato nuovo per Phse e completiamo la nostra presenza in Europa centrale, ampliando la rete europea certificata Gdp-compliant per la distribuzione di prodotti di medicina nucleare e life sciences & healthcare, via terra e via aerea, in tutto il mondo. In Europa la nostra business unit nuclear medicine raggiunge una dimensione che nessun altro operatore può vantare. Con questa operazione il Gruppo potrà proseguire il percorso di investimenti avviato già da diversi anni, per garantire ai propri clienti i massimi standard di efficienza, qualità e puntualità del servizio e di contenimento dell’impatto ambientale”, ha dichiarato Eddy De Vita, presidente esecutivo di Phse group.

Come opera Crisago

Crisago opera dal 1993 nel trasporto di farmaci radioattivi e radionuclidi verso reparti di medicina nucleare e cliniche specializzate in Italia e in Europa; dal 2005 è presente anche a Lione, per servire direttamente il mercato francese e svizzero.

Phse opera nel trasporto di merci pericolose di classe 7 (ADR) con processi validati, tracking e monitoraggio continui, una gestione strutturata della cold chain e personale formato e certificato per il trasporto di materiali radioattivi, in conformità ai requisiti IAEA SSR-6 e alle Good distribution practice, con veicoli e imballaggi omologati secondo le normative internazionali.

Con 46 hub farmaceutici e presidi logistici nel mondo, circa mille dipendenti e una flotta di oltre 800 veicoli specializzati a temperatura controllata, Phse – riporta una nota – prevede di chiudere il 2026 con ricavi pro-forma pari a circa 170 milioni di euro, considerando le acquisizioni realizzate nel corso dell’anno.