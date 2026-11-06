Da Beyond Data Revolution il via alla corsa verso lo Spazio europeo dei dati sanitari

Il 26 marzo 2027 scattano le prime regole dello Spazio europeo dei dati sanitari (Ehds). Da quel giorno ospedali, enti di ricerca e aziende avranno due anni, fino a marzo 2029, per prepararsi a mettere i propri dati a disposizione della ricerca. Sono pochi. E l’Europa è già in ritardo. I dati real world, quelli raccolti nella pratica clinica di tutti i giorni, contano sempre di più e riuscire a sfruttarli è di importanza strategica.

“Da diversi anni la Cina è al primo posto per produzione di studi real-world”, ha sottolineato Alessandro Ferri, direttore scientifico di Advice Pharma Group, in occasione dell’evento Beyond Data (R)evolution, organizzato da Helyx a Milano, sul futuro del dato sanitario. “In Europa questa battaglia l’abbiamo già persa. Rincorriamo gli altri e da molto indietro”. Come accelerare? All’evento ne hanno discusso giuristi, istituzioni, aziende, medici e ricercatori.

Tanti dati, ma regole (ancora) vecchie

I dati non mancano. Il problema è usarli per uno scopo diverso da quello per cui sono stati raccolti. “L’ospedale raccoglie i dati per diagnosi e cura, l’azienda farmaceutica per una ricerca ben precisa”, ha spiegato Silvia Stefanelli, avvocato, titolare dello Studio legale Stefanelli & Stefanelli. Quando lo scopo cambia, per esempio se l’ospedale usa le cartelle cliniche per uno studio o le condivide con un’azienda, l’uso diventa secondario.

Il Gdpr, il regolamento europeo che dal 2018 disciplina il trattamento dei dati personali in tutta l’Unione, contiene poche regole sull’uso secondario. “Il Gdpr mostra oggi molti segni di vecchiaia perché non è stato pensato per l’esplosione tecnologica di questi ultimi anni”, ha aggiunto Stefanelli. Il problema è stabilire la condizione legale che rende lecito trattare nuovamente quei dati senza violare la normativa. “In Italia l’interpretazione del Garante è sempre stata molto restrittiva, ritenendo che serva quasi sempre il consenso”, ha precisato l’avvocato.

La sfida dell’anonimizzazione

La privacy può essere affrontata anche come un problema tecnologico, ha notato Davide Zaccagnini, ceo di Agora Labs. L’idea è anonimizzare i dati in modo irreversibile. Un dato davvero anonimo non è più personale, quindi esce dal Gdpr e può essere riutilizzato senza nuove autorizzazioni.

L’anonimizzazione, però, è a sua volta un trattamento di dati personali. “Per anonimizzare un dato serve certamente una base legale”, ha aggiunto Zaccagnini. “Ma quando si può dimostrare che non è più personale, non serve un’ulteriore base giuridica per trattarlo”. Perché i dati parlino tra loro, però, questi devono essere confrontabili. Su questo l’Italia parte avvantaggiata.

“Avendo un Servizio sanitario nazionale unico fin dal 1978, produciamo una grande quantità di dati abbastanza omogenei”, ha ricordato Stefanelli. Anche se non sempre interoperabili, quindi manca la capacità di sistemi informatici diversi di scambiarsi informazioni. E anche quando i dati sono confrontabili, devono essere usati e letti correttamente. “I dati privi di contesto e di expertise possono produrre informazioni imprecise che, se mal interpretate, conducono a decisioni sbagliate”, ha avvertito Rosa Gini, responsabile dell’unità di farmacoepidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana.