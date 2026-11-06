Da Beyond Data Revolution il via alla corsa verso lo Spazio europeo dei dati sanitari
Il 26 marzo 2027 scattano le prime regole dello Spazio europeo dei dati sanitari (Ehds). Da quel giorno ospedali, enti di ricerca e aziende avranno due anni, fino a marzo 2029, per prepararsi a mettere i propri dati a disposizione della ricerca. Sono pochi. E l’Europa è già in ritardo. I dati real world, quelli raccolti nella pratica clinica di tutti i giorni, contano sempre di più e riuscire a sfruttarli è di importanza strategica.
“Da diversi anni la Cina è al primo posto per produzione di studi real-world”, ha sottolineato Alessandro Ferri, direttore scientifico di Advice Pharma Group, in occasione dell’evento Beyond Data (R)evolution, organizzato da Helyx a Milano, sul futuro del dato sanitario. “In Europa questa battaglia l’abbiamo già persa. Rincorriamo gli altri e da molto indietro”. Come accelerare? All’evento ne hanno discusso giuristi, istituzioni, aziende, medici e ricercatori.
Tanti dati, ma regole (ancora) vecchie
I dati non mancano. Il problema è usarli per uno scopo diverso da quello per cui sono stati raccolti. “L’ospedale raccoglie i dati per diagnosi e cura, l’azienda farmaceutica per una ricerca ben precisa”, ha spiegato Silvia Stefanelli, avvocato, titolare dello Studio legale Stefanelli & Stefanelli. Quando lo scopo cambia, per esempio se l’ospedale usa le cartelle cliniche per uno studio o le condivide con un’azienda, l’uso diventa secondario.
Il Gdpr, il regolamento europeo che dal 2018 disciplina il trattamento dei dati personali in tutta l’Unione, contiene poche regole sull’uso secondario. “Il Gdpr mostra oggi molti segni di vecchiaia perché non è stato pensato per l’esplosione tecnologica di questi ultimi anni”, ha aggiunto Stefanelli. Il problema è stabilire la condizione legale che rende lecito trattare nuovamente quei dati senza violare la normativa. “In Italia l’interpretazione del Garante è sempre stata molto restrittiva, ritenendo che serva quasi sempre il consenso”, ha precisato l’avvocato.
La sfida dell’anonimizzazione
La privacy può essere affrontata anche come un problema tecnologico, ha notato Davide Zaccagnini, ceo di Agora Labs. L’idea è anonimizzare i dati in modo irreversibile. Un dato davvero anonimo non è più personale, quindi esce dal Gdpr e può essere riutilizzato senza nuove autorizzazioni.
L’anonimizzazione, però, è a sua volta un trattamento di dati personali. “Per anonimizzare un dato serve certamente una base legale”, ha aggiunto Zaccagnini. “Ma quando si può dimostrare che non è più personale, non serve un’ulteriore base giuridica per trattarlo”. Perché i dati parlino tra loro, però, questi devono essere confrontabili. Su questo l’Italia parte avvantaggiata.
“Avendo un Servizio sanitario nazionale unico fin dal 1978, produciamo una grande quantità di dati abbastanza omogenei”, ha ricordato Stefanelli. Anche se non sempre interoperabili, quindi manca la capacità di sistemi informatici diversi di scambiarsi informazioni. E anche quando i dati sono confrontabili, devono essere usati e letti correttamente. “I dati privi di contesto e di expertise possono produrre informazioni imprecise che, se mal interpretate, conducono a decisioni sbagliate”, ha avvertito Rosa Gini, responsabile dell’unità di farmacoepidemiologia dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana.
Dati per la medicina preventiva
Quando parliamo di dati sanitari pensiamo quasi sempre all’ospedale. Eppure in Italia i medici di famiglia sono circa 36.000 e ogni giorno raccolgono informazioni su milioni di persone. “È un tesoro di dati accumulati in anni, che risiedono nei nostri database e che non analizziamo”, ha detto Daniele Angioni, medico di medicina generale a Novara e coordinatore della Commissione permanente IA della Federazione degli Ordini dei medici di Piemonte e Valle d’Aosta. Oggi la medicina generale aspetta che sia il paziente a presentarsi. “Abbiamo organizzato la medicina generale intorno alla domanda di cura e non al bisogno di cura”. Quindi, chi non ha sintomi può convivere per anni con una malattia silenziosa.
Il futuro, secondo Angioni, sarà invece la medicina d’iniziativa, che usa i dati per individuare i pazienti a rischio prima che la malattia si manifesti o peggiori. Perché la medicina d’iniziativa funzioni, la cartella del medico di famiglia deve contenere dati completi e leggibili da un computer.
Oggi gli esami del sangue portati su carta vengono, nella migliore delle ipotesi, scansionati e restano un’immagine che nessun programma può analizzare. Le note della visita, digitate durante il colloquio, ne registrano solo una parte. Ma con il supporto dell’intelligenza artificiale si può cambiare direzione. Alcuni software estraggono i valori dai referti e li inseriscono nella cartella, così il medico può seguirne l’andamento negli anni.
Gli AI scribe ascoltano la visita e ne ricavano una nota clinica completa, con anamnesi, sintomi ed esame obiettivo. Con anni di dati completi e ordinati, un algoritmo può ricostruire la storia di ogni paziente mettendo in fila diagnosi, farmaci e visite, e riconoscere le combinazioni che precedono una malattia. Lavorando in background, segnala al medico chi richiamare, senza dipendere dalla sua memoria o dall’iniziativa del paziente.
Cosa sta per arrivare?
In Italia e in Europa ci si sta muovendo su tre fronti. Il primo sono le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati sulla ricerca scientifica, attese nella versione definitiva.
Il secondo è l’Ecosistema dati sanitari, l’infrastruttura nazionale gestita dall’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas) e alimentata da Fascicolo sanitario elettronico e tessera sanitaria. Organizza i dati su tre livelli: in chiaro per le cure, pseudonimizzati per la programmazione sanitaria, anonimizzati per la ricerca. Per quest’ultima, però, serve ancora un decreto attuativo. Il terzo è l’Ehds, il regolamento Ue 2025/327. Fa circolare i dati del paziente tra medici di tutta Europa (uso primario) e li rende disponibili per ricerca e programmazione (uso secondario).
Ogni titolare di dati sanitari sarà obbligato a metterli a disposizione. Chi vuole usarli farà domanda a un organismo nazionale, che valuterà la richiesta, calcolerà i costi e preparerà il dataset. “L’utente potrà trattare i dati in un ambiente sicuro”, ha spiegato Fidelia Cascini, delegata nazionale nel Comitato Ue dello Spazio europeo dei dati sanitari e responsabile della Segreteria scientifica di Presidenza dell’Istituto superiore di sanità. “Le singole informazioni non potranno uscire, solo i risultati aggregati potranno essere esportati”.
Tempi stretti
Le regole sull’uso secondario scatteranno nel marzo 2029 per la maggior parte dei dati, nel 2031 per genomica e altre scienze omiche. “I tempi sono molto stretti”, ha detto Cascini.
“Da marzo 2027 avremo solo due anni per rendere funzionale il sistema”. A maggio si è insediata al ministero della Salute una cabina di regia nazionale. Per gestire l’accesso ai dati il modello allo studio prevede quattro organismi già esistenti invece di uno nuovo, cioè ministero, Iss, Agenas e Istat. Servirà anche un cambio culturale. “Oggi il ricercatore ha il controllo sul proprio dataset, domani non sarà più così”.
Siamo pronti?
L’Ehds chiederà a ogni ospedale di preparare i propri dati perché altri possano usarli. Ma oggi chi li produce potrebbe non essere in condizione di farlo, secondo Celeste Cagnazzo, responsabile dell’Unità ricerca e sviluppo clinico dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino e presidente del Gruppo italiano data manager – coordinatori di ricerca clinica.
“In Italia manca una cultura del dato e la formazione sulla corretta generazione e sul corretto utilizzo dei dati”, ha detto. Poi c’è la questione tempo: “Vogliamo dati affidabili e riutilizzabili, ma chi ha tempo di raccoglierli?”. E personale: “Consideriamo i dati strategici a livello nazionale, ma poi affidiamo la loro raccolta a risorse precarie, legate al singolo progetto, servono coordinatori, data manager, infermieri di ricerca”.
Infine le norme: “Non abbiamo regole chiare, non abbiamo uniformità di interpretazione e non abbiamo dato agli operatori sanitari gli strumenti pratici per capire di cosa stiamo parlando”.
Verso il 2029
I relatori hanno indicato delle linee di azione possibili per arrivare pronti al 2029. Oltre a una cultura del dato servono archivi validati, sicuri e conosciuti a fondo da chi li gestisce. E la tecnologia, capace di generare valore per ospedali, aziende e pazienti, e soluzioni semplici che aiutino le imprese a orientarsi.
Le collaborazioni tra pubblico e privato possono accelerare il percorso e portare le competenze italiane su scala internazionale. A patto però di trattenere i talenti nel Paese e di mettere insieme saperi diversi, da quelli legali a quelli tecnici, di revisione e di consulenza.
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