Allineo MED: registrare i medical devices a regola d’arte nel mondo

Tenere il passo con l’evoluzione dei mercati, ma anche con le loro esigenze sempre più orientate verso una trasformazione digitale. Anche sotto il profilo normativo. Oggi adeguarsi alle nuove richieste dei singoli Paesi non solo è indispensabile per restare competitivi in termini di fatturato, ma può anche diventare un obbligo. C’è un esempio recentissimo a confermarlo: dall’8 dicembre 2022 i produttori di dispositivi medici di classe 1 e non classificati per poter vendere negli Stati Uniti devono assegnare ai loro articoli un codice UDI (acronimo di “Unique Device Identification”, il sistema usato per identificare e marcare i dispositivi medici e diagnostici in vitro) e registrarli su GUDID (Global Unique Device Identification Database: il database UDI americano) perché siano ritenuti a norma. Non è cosa da poco. Basti pensare a quanto l’emergenza pandemica abbia ampliato non solo l’utilizzo di farmaci ma anche quello di dispositivi medici come le mascherine. Un mercato sempre più globale, ma con rigide normative e obblighi da rispettare per non essere tagliati fuori. Per le aziende italiane venirne escluse rappresenterebbe un ingente danno economico.

L’esempio degli occhiali da sole

Si pensi, per esempio, al caso degli occhiali da sole che rientrano tra i dispositivi medici oggetto della nuova normativa: sono un’eccellenza del made in Italy (848 imprese con un indotto da 1,2 miliardi di euro) che solo negli Stati Uniti ha il primo mercato estero di sbocco. Nel 2021 il settore ha fatto segnare un +20,9% nell’export proprio verso gli Usa e l’Italia si colloca al secondo posto al mondo dietro la Cina, ma è prima negli occhiali da sole e nelle montature di fascia alta. Dall’8 dicembre per quelle imprese nulla è più come prima: per poter stringere contratti in America sono obbligate a registrare sulla piattaforma americana tutte le informazioni relative ai propri dispositivi medici. E proprio per ottemperare a questi obblighi e per rendere il più semplice possibile quello che appare complesso, GS1 Italy Servizi – società nata per supportare l’adozione delle soluzioni GS1 Italy, anche da parte delle imprese non utenti – ha sviluppato Allineo MED, uno strumento nato espressamente per consentire alle aziende del settore sanitario e healthcare di adeguarsi ai regolamenti internazionali che prevedono l’obbligo di registrare i propri prodotti su banche dati comuni. Un onere sempre più gravoso considerato che negli ultimi anni i database healthcare mondiali dedicati ai dispositivi medici si sono moltiplicati e che le normative vigenti richiedono alle aziende di registrare le informazioni di prodotto sui repository gestiti dalle varie authority di riferimento.

Come funziona Allineo MED

Con Allineo MED, GS1 Italy Servizi supporta i fabbricanti di dispositivi medici che affrontano il tema della registrazione delle informazioni di prodotto sui database internazionali healthcare. Allineo MED permette di caricare in maniera automatica, massiva e controllata in un repository tutte le informazioni richieste relative a un determinato prodotto, pronte per poi essere caricate, gestite e inviate nei principali database healthcare di tutto il mondo: negli Stati Uniti, come in Cina e in Europa dove le normative impongono alle aziende di registrare sui database UDI le informazioni di prodotto. Il tutto avviene in modo semplice e diretto, grazie ad una struttura intuitiva studiata per semplificare le attività di creazione, modifica e pubblicazione delle anagrafiche di prodotto: l’azienda registra su Allineo MED le informazioni descrittive e autorizza la pubblicazione sui database healthcare. Il repository healthcare, dopo una prima fase di test, riceve direttamente da Allineo MED i dati sui prodotti in formato elettronico. Una volta effettuato l’invio, Allineo MED permette di visualizzare e monitorare in tempo reale lo stato di registrazione presso il database healthcare scelto. Con questo innovativo sistema si possono facilmente scambiare tutte le informazioni descrittive relative al prodotto e ai diversi livelli di confezionamento previsti dal database healthcare. Informazioni essenziali di varie tipologie commerciali, amministrative e logistiche rispetto alle quali Allineo MED aiuta a evitare errori di identificazione e di descrizione dei prodotti; rendere più semplice e rapida la compilazione delle pratiche; gestire in modo corretto e ottimizzato il magazzino e le movimentazioni. Idem per gli UDI dei dispositivi medici, aiutando a connettersi e semplificando la prassi per essere sempre in linea con i nuovi regolamenti nel mondo. I vantaggi di Allineo MED si concretizzano in una maggiore efficienza, liberando tempo prezioso per altre attività e riducendo praticamente a zero gli errori: l’utilizzo di Allineo MED taglia i costi delle inefficienze e minimizza i rischi grazie a un processo sicuro di trasferimento e caricamento delle informazioni, collaudato e garantito dall’autorevolezza di GS1 Italy in tema di codifica e standard. Una piattaforma che diventa anche una sorta di “catalogo” di tutti i prodotti caricati dall’azienda, facile da consultare e da interrogare per monitorare ogni attività e visualizzare ogni dato, con la possibilità di entrare nelle singole pagine e di interagire con esse, modificandole, inserendo novità o caricando le anagrafiche di ogni prodotto. Allineo MED permette inoltre di effettuare ricerche con diverse modalità (testuale o intelligente con requisiti specifici) e semplifica al massimo le procedure di caricamento dati, offrendo diverse opzioni per effettuare download e upload massivi ultraveloci. Il tutto garantendo la disponibilità di un servizio dedicato di consulenza e formazione firmato dall’esperienza di GS1 Italy.