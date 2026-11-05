Droni per trasportare campioni biologici e farmaci: l’ospedale Niguarda avvia una sperimentazione nella logistica sanitaria

Trasportare campioni biologici, provette per le analisi e farmaci urgenti attraverso droni, riducendo i tempi di consegna tra reparti e presidi sanitari. È l’obiettivo della sperimentazione avviata dall’Ospedale Niguarda di Milano, che punta a integrare gli aeromobili a pilotaggio remoto nella logistica ospedaliera.

L’iniziativa mira a sperimentare una modalità alternativa per il trasporto rapido di materiale sanitario leggero: utile soprattutto quando le distanze tra edifici ospedalieri, il traffico urbano o le caratteristiche del territorio possono rallentare le consegne su strada. Tra i possibili impieghi rientrano il trasferimento di campioni biologici destinati alle analisi, di tessuti da sottoporre a esame e di medicinali la cui disponibilità tempestiva può essere determinante per la continuità assistenziale.

“Questa sperimentazione è nata dalla nostra esperienza come ospedale olimpico per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e ora si è trasformata in una legacy, ovvero una vera e propria eredità virtuosa che permetterà di rivoluzionare il trasporto di materiale sanitario leggero nel prossimo futuro”, spiega Alberto Zoli, commissario straordinario di Niguarda e medical care manager della Lombardia per i Giochi.

Il Command Center coordina i voli e le consegne

Il modello operativo prevede il coinvolgimento del Command Center dell’ospedale, la centrale che coordina in tempo reale emergenze, flussi dei pazienti e percorsi interni. In caso di richiesta urgente da parte di un reparto, la struttura attiva il servizio di trasporto con drone.

Il personale sanitario prepara il materiale da trasferire e lo affida agli operatori incaricati del caricamento sul velivolo. Il drone viene quindi attivato e controllato a distanza da piloti professionisti, che monitorano le diverse fasi del volo dal Command Center. La sperimentazione comprende operazioni Bvlos, che consentono di condurre il velivolo anche oltre il campo visivo diretto del pilota.

Una volta raggiunta la destinazione, il materiale viene consegnato al reparto destinatario per il successivo utilizzo. Secondo quanto riferito dall’ospedale, l’intero processo, dalla richiesta alla consegna, può completarsi in pochi minuti.

Il trasporto aereo (il progetto è realizzato con i partner tecnologici Impianti Spa e STRADAai) si affianca alle infrastrutture logistiche già utilizzate da Niguarda, tra cui la posta pneumatica e i sistemi di movimentazione leggera su binari interni. L’obiettivo è integrare diverse modalità di trasferimento in funzione delle esigenze assistenziali e delle caratteristiche dei percorsi.