Droni per trasportare campioni biologici e farmaci: l’ospedale Niguarda avvia una sperimentazione nella logistica sanitaria
Trasportare campioni biologici, provette per le analisi e farmaci urgenti attraverso droni, riducendo i tempi di consegna tra reparti e presidi sanitari. È l’obiettivo della sperimentazione avviata dall’Ospedale Niguarda di Milano, che punta a integrare gli aeromobili a pilotaggio remoto nella logistica ospedaliera.
L’iniziativa mira a sperimentare una modalità alternativa per il trasporto rapido di materiale sanitario leggero: utile soprattutto quando le distanze tra edifici ospedalieri, il traffico urbano o le caratteristiche del territorio possono rallentare le consegne su strada. Tra i possibili impieghi rientrano il trasferimento di campioni biologici destinati alle analisi, di tessuti da sottoporre a esame e di medicinali la cui disponibilità tempestiva può essere determinante per la continuità assistenziale.
“Questa sperimentazione è nata dalla nostra esperienza come ospedale olimpico per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 e ora si è trasformata in una legacy, ovvero una vera e propria eredità virtuosa che permetterà di rivoluzionare il trasporto di materiale sanitario leggero nel prossimo futuro”, spiega Alberto Zoli, commissario straordinario di Niguarda e medical care manager della Lombardia per i Giochi.
Il Command Center coordina i voli e le consegne
Il modello operativo prevede il coinvolgimento del Command Center dell’ospedale, la centrale che coordina in tempo reale emergenze, flussi dei pazienti e percorsi interni. In caso di richiesta urgente da parte di un reparto, la struttura attiva il servizio di trasporto con drone.
Il personale sanitario prepara il materiale da trasferire e lo affida agli operatori incaricati del caricamento sul velivolo. Il drone viene quindi attivato e controllato a distanza da piloti professionisti, che monitorano le diverse fasi del volo dal Command Center. La sperimentazione comprende operazioni Bvlos, che consentono di condurre il velivolo anche oltre il campo visivo diretto del pilota.
Una volta raggiunta la destinazione, il materiale viene consegnato al reparto destinatario per il successivo utilizzo. Secondo quanto riferito dall’ospedale, l’intero processo, dalla richiesta alla consegna, può completarsi in pochi minuti.
Il trasporto aereo (il progetto è realizzato con i partner tecnologici Impianti Spa e STRADAai) si affianca alle infrastrutture logistiche già utilizzate da Niguarda, tra cui la posta pneumatica e i sistemi di movimentazione leggera su binari interni. L’obiettivo è integrare diverse modalità di trasferimento in funzione delle esigenze assistenziali e delle caratteristiche dei percorsi.
Autorizzazioni e sicurezza operativa
La sperimentazione richiede un coordinamento specifico sul piano tecnologico, organizzativo e regolatorio. Il progetto si svolge con il coinvolgimento dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), che ha sostenuto l’iniziativa attraverso le proprie direzioni centrali e territoriali, e della Prefettura di Milano.
La gestione di voli in contesti urbani e ospedalieri complessi richiede infatti procedure dedicate, sistemi di monitoraggio e personale formato, oltre alle necessarie autorizzazioni aeronautiche.
“Il nostro progetto integra droni, procedure, monitoraggio e formazione. Oltre a introdurre una nuova tecnologia, ne governiamo l’intero processo, con responsabilità e trasparenza, per renderlo un modello operativo sostenibile”, dichiara Simona Castelli, co-fondatrice e presidente di Impianti Spa.
La sperimentazione, aggiunge Giulio Segurini, founder e Ceo di STRADAai, rappresenta anche un primo passo verso la realizzazione di corridoi U-space: spazi aerei gestiti attraverso servizi digitali e procedure coordinate, destinati a favorire l’impiego sicuro e organizzato dei droni.
Dall’ospedale ai territori montani
La fase sperimentale proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di perfezionare le diverse componenti del servizio e ampliare progressivamente gli scenari di utilizzo. Tra le prospettive indicate da Niguarda c’è l’estensione del trasporto con droni ai territori montani, dove la conformazione geografica e le distanze possono rendere più complessa la logistica sanitaria.
I primi risultati concreti sono attesi per la metà del 2027. La valutazione dell’esperienza consentirà di verificare le potenzialità del modello e le condizioni necessarie per un suo eventuale sviluppo su scala più ampia, anche in collegamento tra strutture sanitarie diverse.
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