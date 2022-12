Schizofrenia, accordo da 460 milioni tra Boehringer Ingelheim e Click Therapeutics per sviluppare una terapia digitale

Sviluppare una terapia digitale a supporto delle persone affette da schizofrenia. È questo l’obiettivo dell’ampliamento di una collaborazione tra Boehringer Ingelheim e Click Therapeutics, avviata due anni fa. Le due aziende stanno lavorando allo sviluppo e alla commercializzazione di una terapia digitale basata su prescrizione (Pdt): un’app che combina molteplici interventi terapeutici validati clinicamente per l’uso da solo e in combinazione con la terapia farmacologica per aiutare le persone affette da tale malattia a ottenere risultati clinici positivi. Ora la partnership si amplia, con l’obiettivo di sviluppare una seconda terapia. Il programma CT-155 (questo il nome del progetto) ha visto Boehringer investire 500 milioni di dollari già nel 2020, mentre in questa seconda fase l’investimento sarà di 460 milioni di dollari.

Verso soluzioni olistiche

Le aziende stanno perseguendo questa nuova terapia dopo aver riconosciuto che una strategia di trattamento globale per la schizofrenia trarrebbe vantaggio da un approccio multiprodotto. “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Click Therapeutics e attingere ulteriormente alla loro esperienza nello sviluppo di terapie digitali efficaci e coinvolgenti. Questo ci porta un importante passo avanti verso il nostro obiettivo di sviluppare soluzioni olistiche di salute mentale per i pazienti bisognosi. Apre nuovi orizzonti nel nostro viaggio verso il progresso dell’assistenza sanitaria mentale combinando le farmacoterapie con le nuove tecnologie digitali emergenti “, ha affermato Nedim Pipic, corporate vice president, therapeutic area head Cns, retinopathies & emerging areas di Boehringer Ingelheim.

“La nostra collaborazione con Boehringer Ingelheim offre un potenziale significativo per portare nuove opzioni di trattamento digitale a una popolazione di pazienti attualmente scarsamente servita”, ha aggiunto David Benshoof Klein, Ceo di Click Therapeutics. “I nostri team condividono la passione di perseguire nuovi approcci innovativi al trattamento e la missione di fare la differenza per i pazienti”.

Qualche dato sulla malattia

La schizofrenia è una delle 15 principali cause di disabilità in tutto il mondo, con circa la metà di tutti i pazienti che presentano disturbi mentali e/o comportamentali concomitanti. È una grave condizione di salute mentale che altera la percezione della realtà da parte di una persona e influisce sul modo in cui pensa, si sente e si comporta. Le persone con diagnosi di schizofrenia possono rimanere funzionalmente compromesse a causa di sintomi negativi trattati in modo insufficiente, inclusi deficit cognitivi e funzionamento sociale limitato. Le linee guida terapeutiche raccomandano terapie di intervento psicosociale su misura, tuttavia precisa la nota, l’accesso a questi interventi è limitato. Secondo gli esperti, fornire nuove opzioni terapeutiche digitali può avere il potenziale per migliorare significativamente il trattamento e avere un impatto positivo sulla salute e sulla qualità della vita del paziente.