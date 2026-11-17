Mettere a frutto gli investimenti e superare gli ostacoli che oggi frenano la piena diffusione della telemedicina. È partendo da questo presupposto che Confindustria dispositivi medici propone una serie di azioni volte a rendere strutturale la presa in carico digitale dei pazienti.

Perché, per dirla con le parole di Fabio Faltoni, presidente di Confindustria dispositivi medici – intervenuto nel corso dell’evento “il futuro della telemedicina. Come garantire la comunità dei servizi nel post Pnrr” – “la tecnologia c’è: mancano un modello economico che remuneri tutte le componenti della presa in carico digitale e un modello organizzativo che integri la telemedicina nei percorsi assistenziali, garantendone continuità e sostenibilità”.

Un’occasione da non perdere, anche alla luce dello stanziamento da 1,5 miliardi previsto dal Pnrr insieme alla costruzione di infrastutture che rappresentano un patrimonio per il sistema salute.

Investimento strategico per il Servizio sanitario nazionale

“Si tratta di uno degli investimenti più importanti per il Servizio sanitario nazionale”, sostiene Faltoni, “e ora questo patrimonio deve tradursi in servizi realmente disponibili per i pazienti. Le infrastrutture di telemedicina dovrebbero essere il motore di un ecosistema aperto all’innovazione, interoperabile e capace di evolvere. Le soluzioni delle imprese, i dispositivi medici digitali e i servizi al domicilio del paziente dovrebbero poter dialogare e integrarsi con le infrastrutture regionali e nazionali, come la Piattaforma nazionale (Pnt) e le infrastrutture regionali (Irt), nel rispetto degli standard e delle regole comuni. Solo così potremmo valorizzare gli investimenti pubblici, evitare duplicazioni e mettere l’innovazione a disposizione dei professionisti sanitari e dei cittadini”.

Le proposte di Confindustria

La prima proposta riguarda il modello di presa in carico: i servizi dovrebbero essere articolati per classi di complessità clinica e tecnologica e sostenuti da un modello economico che remuneri tutte le componenti, tecnologiche e di servizio, necessarie per seguire efficacemente il paziente a domicilio.

La seconda punta a rendere le Infrastrutture regionali di telemedicina (Irt) davvero aperte e abilitanti: è necessaria una procedura nazionale unica, a cui provider e fornitori possano accedere direttamente, per validare e integrare le proprie soluzioni con le infrastrutture finanziate dal Pnrr.

Il terzo punto riguarda l’appropriatezza: la prescrizione dei servizi di telemedicina dovrebbe nascere dentro i percorsi di cura – i Percorsi preventivi diagnostico-terapeutici assistenziali (Ppdta) per le cronicità e i Piani assistenziali individuali (Pai) – così che il professionista sanitario possa attivarli ogni volta che siano clinicamente appropriati.

Infine, l’associazione chiede un quadro di riferimento stabile, indispensabile perché le imprese possano programmare investimenti continuativi in ricerca, sviluppo e innovazione e portare sul mercato soluzioni sempre più avanzate per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale.

Cure migliori per i pazienti: così si vince la scommessa sulla telemedicina

“Il successo del Pnrr non si misurerà nel numero di piattaforme realizzate o di dispositivi acquistati – ha concluso Faltoni -, ma nella capacità di garantire ai pazienti cure migliori, accessibili e continuative anche dopo il 2026. Per questo chiediamo alle istituzioni impegni concreti, responsabilità definite e tempi certi, affinché gli investimenti realizzati si traducano in servizi strutturali e sostenibili. L’industria è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione tecnologie, dispositivi medici e competenze e dimostrando, attraverso evidenze cliniche, organizzative ed economiche, il valore di questi servizi per i pazienti e per il Servizio sanitario nazionale. Se sapremo cogliere questa sfida, l’Italia potrà contare su una nuova generazione di imprese della sanità digitale, capaci di generare innovazione, occupazione qualificata e crescita, e su un sistema salute più vicino ai cittadini, più equo e sostenibile”.