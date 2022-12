Una suite integrata per aiutare le aziende a digitalizzare i processi

Piattaforme intuitive per l’analisi dei dati, dematerializzazione dei documenti, sistemi integrati. Sono alcune delle caratteristiche che offre la suite digitale di Revorg, dedicata alla gestione dei processi delle aziende life science. Si tratta di uno strumento innovativo in grado di sviluppare un programma di accompagnamento per quelle realtà che vogliono affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità della digital transformation.

Serve cultura digitale

La digitalizzazione richiede processi agili e cultura orientata all’innovazione. Se da una parte le aziende Life sciences hanno maturato la consapevolezza di dover intraprendere un percorso di modernizzazione dell’It e dei processi interni e si stanno muovendo in questo senso, mettendo in moto un cambiamento che coinvolge tutti i livelli, dall’altra resta ancora difficile capire cosa si intende per trasformazione digitale e come questa possa essere utile. La Suite Revorg offre risposte concrete con un programma di accompagnamento per affrontare le nuove sfide e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale.

Gestione e analisi dei dati

I dati prima di tutto. Grazie a data mining, machine learning e analisi predittive è possibile cogliere in anticipo le opportunità e ridurre i costi. La Suite Revorg, attraverso piattaforme intuitive di ultima generazione, consente al management aziendale (direzione, funzioni commerciali e marketing) di avere accesso a una serie completa di dashboard certificate che, partendo dai dati transazionali raccolti, permettono di elaborare analisi e previsioni oggettive e, oltre a migliorare la conoscenza del proprio mercato, aiutano a prendere decisioni commerciali coerenti e circostanziate.

Flussi di approvazione

Il processo di digitalizzazione passa anche attraverso percorsi di dematerializzazione e paperless experience. Se guardiamo all’iter di approvazione del materiale di marketing di un farmaco o di un dispositivo medico, ci accorgiamo che è diventato indispensabile creare flussi di approvazione interna, in cui ogni funzione possa collaborare per la propria parte di competenza e consigliare cambiamenti, o addirittura porre un veto e rinviare al marketing il materiale non conforme. Tutto ciò lavorando da qualsiasi luogo e dispositivo. Una risposta a questa esigenza arriva, ancora una volta, dalla Suite Revorg e dal suo repository documentale che copre il processo end-to-end a 360° e traccia il flusso degli interventi delle funzioni coinvolte nell’approvazione del materiale di marketing (dalla direzione medica alla compliance, al regolatorio, compresi gli esiti delle autorizzazioni da parte del Ministero della Salute o Aifa). Una volta approvato il materiale, il sistema darà una scadenza per le successive revisioni, in modo da mantenere un monitoraggio lungo tutto il ciclo di vita.

Integrazione con altri sistemi

Tutte queste soluzioni, però, devono parlare tra di loro, garantendo la cosiddetta system integration. In questo senso, lo strumento di Revorg, integrandosi con le soluzioni per la gestione delle anagrafiche mediche e per la raccolta dei consensi e delle relative scadenze, nel rispetto della normativa di tutela della privacy prevista dalla General Data Protection Regulation (Gdpr), permette la comunicazione tra i sistemi garantendo un aggiornamento in tempo reale delle banche dati gestite dalla propria piattaforma.