Anemia da insufficienza renale cronica, Gsk lancia un bando per associazioni di pazienti e società scientifiche

Un bando di Gsk per supportare le associazioni pazienti e le società scientifiche che svolgono progetti di sensibilizzazione e favoriscono percorsi di diagnosi tempestiva ed assistenza alle persone affette da anemia da insufficienza renale cronica. La “call for proposal” è, quindi, rivolta ad associazioni pazienti, enti operanti nel terzo settore e società scientifiche, sia regionali sia nazionali, impegnate a migliorare la qualità di vita di pazienti e famiglie e a generare valore sociale per la comunità.

Il bando

Bando del progetto, consultabile nell’area pubblica su eDott, sarà attivo fino a giovedì 20 ottobre 2022. Per partecipare è necessario presentare una proposta di progetto che descriva in sintesi gli obiettivi che si intendono raggiungere anche grazie al sostegno di Gsk. La valutazione delle richieste sarà effettuata ad insindacabile giudizio di una commissione indipendente, verificando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi descritti.

I progetti

Sono ammessi i progetti che intendono incrementare l’awareness sulla patologia dell’anemia da insufficienza renale cronica, che forniscono servizi di supporto/assistenza adeguata ai pazienti o favoriscono percorsi efficaci di diagnosi più tempestive; progetti che generino un reale impatto positivo sulla qualità di vita delle persone e nei confronti della comunità; progetti innovativi, anche già avviati. È previsto un finanziamento fino a una somma massima di 20 mila euro che deve essere destinata alla realizzazione del progetto, entro il 2023.