Donne in sanità: al via un tavolo tecnico al ministero della Salute

Garantire un accesso più equo per le donne ai ruoli apicali in sanità. È uno degli obiettivi principali di un tavolo tecnico istituito dal ministero della Salute. L’organismo, proposto dal sottosegretario Pierpaolo Sileri e intitolato “Tavolo tecnico per la valorizzazione professionale delle donne in sanità”, opererà fino al 15 settembre 2022. Al termine delle attività, dovrà produrre una relazione finale che orienterà le proposte da sottoporre a Governo e Parlamento.

Gli obiettivi

Il tavolo, spiega una nota del ministero, è composto da “professioniste e professionisti le cui competenze eterogenee e complementari permetteranno di analizzare il tema in tutte le sue sfaccettature”. Fra gli obiettivi principali, “individuare le politiche e le azioni istituzionali più idonee ed efficaci per incentivare l’equo accesso delle donne ai ruoli apicali nelle professioni sanitarie”.

I temi

In agenda diversi temi: la formazione professionale, la cultura della leadership, la valorizzazione della ricerca accademica, l’analisi e la revisione della normativa attuale in un’ottica di maggiore omogeneità.

“L’obiettivo del tavolo tecnico è migliorare i percorsi formativi e professionali delle professioniste italiane della salute per garantire loro parità di opportunità di carriera. Garantire un equo accesso alle carriere e dunque alle posizioni di leadership alla componente femminile del personale sanitario è un obiettivo fondamentale: mi farò pertanto promotore delle proposte che emergeranno dal tavolo”, assicura il sottosegretario Sileri.

I numeri

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) le donne rappresentano il 70% del personale sanitario, tuttavia solo il 25% di loro occupa posizioni apicali nel settore. L’ultimo Rapporto Oasi 2019 dell’osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano, a cura di Cergas e Bocconi, certifica che solo il 32% dei direttori di struttura semplice è donna, percentuale che scende al 16% nelle strutture complesse.