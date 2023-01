Grünenthal Italia, Michela Barbarossa nominata Head of legal & compliance officer It

Michela Barbarossa è stata nominata Head of legal & compliance officer It di Grünenthal Italia dal mese di gennaio. Già Legal & compliance expert dell’azienda, Barbarossa assume, dunque, la responsabilità del Dipartimento legale dell’azienda e contestualmente entra a far parte del management team e nel Consiglio di amministrazione di Grünenthal Italia.

Il profilo

Avvocato in-house specializzato in diritto d’impresa, Barbarossa ha maturato una lunga esperienza nel settore della compliance aziendale in contesti multinazionali, tra i quali Mediaset e Danone ed è autrice di pubblicazioni e relatrice presso scuole di formazione. Entra in Grünenthal Italia a febbraio 2020, contribuendo in modo significativo al successo di rilevanti progetti e all’articolazione di una rinnovata compliance aziendale, sia per la realtà commerciale che dello stabilimento produttivo di Origgio.

Verso una compliance integrata

“Sono orgogliosa ed entusiasta – ha commentato Barbarossa – di poter supportare Grünenthal in Italia in questo contesto di forte cambiamento e molteplici opportunità. Sono fiduciosa di poter portare un approccio nuovo di compliance integrata, in un gruppo coeso e mosso da solidi principi etici.”

Sostenere la parità di genere

“La crescita e la nuova responsabilità di Michela Barbarossa dimostrano l’impegno aziendale nel riconoscere, apprezzare e valorizzare le solide competenze interne e il pieno potenziale, quali elementi in grado di contribuire al successo individuale e di Grünenthal – conclude Luigi Uccella, Head of human resources Italia di Grünenthal –. Questo nostro approccio è supportato da percorsi individuali sviluppati nel medio periodo e una cultura aperta e inclusiva, orientata a responsabilizzare e ispirare, oltre che a sostenere i valori della parità di genere e della diversità”.