Istituto nazionale dei tumori (Milano): Ruggero De Maria è il nuovo direttore scientifico

Ruggero-De-Maria
Pubblicato il: 4 Novembre 2026|
Redazione AboutPharma

Ruggero De Maria è il nuovo direttore scientifico dell’Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano. Ordinario di Patologia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente di Alleanza contro il Cancro, la rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) oncologici italiani, De Maria assume la responsabilità della direzione scientifica dell’Istituto succedendo all’ematologo Paolo Corradini.

La sua attività di ricerca si è concentrata sui meccanismi biologici coinvolti nello sviluppo dei tumori e delle metastasi, con particolare attenzione alle cellule staminali tumorali. Un percorso scientifico che ha contribuito all’identificazione di potenziali nuove strategie terapeutiche in oncologia.

Integrare ricerca di base, traslazionale e clinica

Nel delineare le priorità del nuovo incarico, De Maria indica come obiettivo centrale il rafforzamento dell’integrazione tra ricerca di base, traslazionale e clinica, valorizzando le competenze scientifiche e assistenziali già presenti nell’Istituto. L’intento è favorire un percorso più efficace di trasferimento delle conoscenze scientifiche verso lo sviluppo di nuove soluzioni diagnostiche e terapeutiche.

Tra gli ambiti di intervento figurano gli investimenti nelle tecnologie innovative, la medicina di precisione e il potenziamento della sperimentazione clinica. Temi che si inseriscono nella necessità di rendere sempre più stretto il collegamento tra ricerca oncologica e pratica clinica, accelerando, quando possibile, la traduzione dei risultati scientifici in benefici per i pazienti.

Collaborazioni internazionali e giovani talenti

Il nuovo mandato si apre con una linea di sviluppo che punta a valorizzare le competenze multidisciplinari dell’Istituto e a rafforzare il collegamento tra ricerca, innovazione e sperimentazione clinica.

Il programma comprende inoltre il rafforzamento delle collaborazioni nazionali e internazionali e l’attrazione di giovani ricercatori, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Int nel panorama della ricerca oncologica.

“Sarà fondamentale attrarre giovani talenti, rafforzare le collaborazioni nazionali e internazionali e fare in modo che i risultati della ricerca possano tradursi più rapidamente in benefici per i pazienti”, ha dichiarato il nuovo direttore scientifico.

Tag: fondazione irccs istituto dei tumori / persone /

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