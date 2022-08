Michel Demaré è stato eletto presidente del Cda di AstraZeneca (in carica dal 2023)

Il belga Michel Demaré è stato designato presidente del Consiglio di amministrazione di AstraZeneca. Prenderà il posto dell’attuale presidente Leif Johansson, in pensione da aprile 2023. A partire da maggio 2023, riporta una nota della società anglo-svedese, il compenso per il ruolo di presidente del Cda dell’azienda ammonta a 800 mila sterline all’anno.

Nel cda dal 2019

Nominato membro del consiglio di AstraZeneca nel settembre 2019, in qualità di amministratore non esecutivo indipendente, Demaré è attualmente presidente del Comitato per la remunerazione della società, nonché membro del Comitato di verifica e del Comitato per le nomine e la governance. Tra le altre cariche, Demaré è anche amministratore non esecutivo del gruppo di telecomunicazioni Vodafone e del conglomerato franco-olandese di materie prime Louis Dreyfus. Presiede inoltre la Imd business school di Losanna e la società di software Nomoko Ag di Zurigo.

Un profilo internazionale

In passato è stato direttore finanziario del gruppo industriale zurighese Abb ed è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione di Ubs, la banca svizzera numero uno. Soprattutto, è stato presidente del colosso agrochimico mondiale Syngenta. “Michel è un leader riconosciuto a livello internazionale con una vasta esperienza in strategia, pianificazione, esecuzione, governance e gestione aziendale. Inoltre, ha una comprovata esperienza nelle principali società multinazionali e ha esperienza nell’industria farmaceutica”, ha indicato l’attuale presidente Leif Johansson.