Sanità, Andrea Costa nominato esperto Pnrr per il ministero della Salute

Redazione AboutPharma

Andrea Costa torna al ministero della Salute. Il politico di Noi Moderati, già sottosegretario alla Salute nel governo Draghi, è stato chiamato dal ministro Orazio Schillaci ad assumere l’incarico di “esperto in strategie di attuazione del Pnrr-Missione 6 Salute, con particolare riferimento agli interventi a livello territoriale”.

La sfida del Pnrr

“È un grande opportunità – commenta Costa – per la quale ringrazio il ministro della Salute Schillaci ed è anche una sfida nell’ambito degli obiettivi dichiarati nel programma di governo. Sarà emozionante tornare in un posto che negli ultimi 18 mesi è stato per me ‘casa’ e sono onorato e orgoglioso di poter tornare a dare il mio contributo al servizio del Paese. C’è tanto da fare, ora al lavoro”.

Foto tratta dal profilo Facebook di Andrea Costa