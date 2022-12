Silvia De Dominicis è la nuova Global commercial vice president strategic partnership di J&J MedTech

Silvia De Dominicis, già presidente amministratore delegato di J&J MedTech Italia, è stata nominata Global commercial vice president strategic partnership. Lascerà il ruolo in Italia a Gabriele Fischetto, nuovo presidente e ad.

Una carriera in J&J MedTech

“Come sempre accade in queste situazioni è inevitabile guardarsi indietro e tirare un po’ le somme dell’esperienza che si conclude oggi – ha scritto la De Dominicis su Linkedin – aldilà delle difficoltà e delle sfide affrontate, non posso che sentirmi orgogliosa di tutto quello che abbiamo realizzato insieme, puntando sull’inclusione delle diversità per nutrire il talento, stimolando la creatività e guidando l’innovazione”.

L’impatto del Covid sulle aziende di medical devices

Ha, poi, parlato dell’esperienza Covid che ha avuto un impatto “devastante in primis per le nostre famiglie e i nostri affetti, ma anche per il sistema sanitario e per le conseguenze dei ritardi di assistenza sui pazienti da patologie non collegate al Covid” e che ha costretto le aziende a prendere “decisioni urgenti per tutelare la salute di tutti noi” e imparare “a lavorare diversamente senza poterci più incontrare di persona”. “Non è stato facile andare avanti in questo contesto, ma ci siamo sfidati a cambiare e a sperimentare modi alternativi di affrontare una nuova realtà”, ha aggiunto.

La trasformazione del Medtech

“Abbiamo guidato la trasformazione MedTech della nostra azienda – ha continuato nel post – rinforzando le collaborazioni con i nostri stakeholder per ripensare insieme ad un nuovo modello sanitario italiano e puntando allo sviluppo di nuove competenze e diversità in sanità. Abbiamo imparato ad accettare e affrontare l’incertezza e la volatilità del mercato, ad esercitare l’agilità e ad accelerare l’innovazione a tutti i livelli dell’organizzazione: ognuno ha potuto contribuire a risolvere i problemi, a cercare nuove opportunità, a snellire i processi, a proporre automazione. Ogni progresso e sperimentazione fatta sono per me motivo di grande soddisfazione e sono felice di poter lasciare questa eredità culturale, seppur non tutto è andato sempre come avremmo voluto”.

Il ruolo global

Ringraziando tutto il team che le ha permesso di crescere umanamente e professionalmente, la nuova vicepresidente Global commercial strategic partnership di J&J MedTech ha concluso: “Mentre passo da oggi al mio nuovo ruolo non posso che ribadire che la bellezza di lavorare in J&J risiede da sempre proprio nella possibilità di lavorare per fare la differenza per la salute di milioni e milioni di persone al mondo e di farlo condividendo il proprio percorso professionale con persone meravigliose spinte dalla stessa motivazione. L’Italia occuperà sempre un posto privilegiato nel mio cuore ed io continuerò a fare di tutto per il nostro Paese”.

Altri incarichi

Silvia De Dominicis ha partecipato all’edizione 2021 degli AboutFuture Leaders’ Talk e, nel 2020, è entrata a far parte del Consiglio di Presidenza della Federazione di Confindustria Dispositivi medici nel ruolo di vicepresidente con delega agli Affari legali e regolatori.