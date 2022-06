Colesterolo, via libera di Aifa al monoclonale alirocumab per abbassare il rischio cardiovascolare

Abbassare il più possibile il colesterolo “cattivo” (LDL-C) per proteggere i pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Va in questa direzione la decisione, voluta in sinergia dalle società scientifiche di riferimento e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di abbassare i livelli soglia del colesterolo Ldl da 100 a 70 mg/dL per l’utilizzo degli inibitori di PCSK9 in prevenzione secondaria.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno, rendo noto Sanofi, la determina che consentirà ai medici nel nostro Paese di poter utilizzare alirocumab, anticorpo monoclonale che riduce significativamente (circa del 60%) il colesterolo cattivo, anche per quei pazienti che fino a oggi non rientravano nei parametri di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, nonostante essi fossero classificati “ad alto rischio cardiovascolare”.

Come agisce il farmaco

Alirocumab agisce con un meccanismo innovativo legandosi alla proteina PCSK9, aumentando il numero dei recettori LDL e riducendo così il colesterolo cattivo. È una svolta voluta con forza dalle Società scientifiche che ne hanno richiesto ad Aifa una valutazione anche alla luce dei dati relativi all’incidenza delle patologie cardiovascolari.

L’incidenza delle patologie cardiovascolari

In Europa si registrano oltre 4 milioni di decessi ogni anno. Nel nostro Paese le patologie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte e sono responsabili del 44% di tutti i decessi. La cardiopatia ischemica, in particolare, è la prima causa di morte in Italia (28% dei decessi), mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13%, dopo i tumori.

Inoltre, la prevalenza di alcuni fattori di rischio, in particolare il diabete e l’obesità, è in aumento e, nonostante un numero maggiore di pazienti sopravviva al primo evento cardiovascolare, rimane sempre forte la possibilità di recidive.

Puntare sulla prevenzione

Numeri che potrebbero essere sensibilmente ridotti, come ricordano le recenti linee guida della Società europea di cardiologia, se venissero sempre di più implementate le strategie di prevenzione, soprattutto per quei pazienti identificati ad alto rischio cardiovascolare. L’abbassamento del colesterolo LDL-C rappresenta in questo senso una delle principali indicazioni contenute nelle Linee Guida ESC/EAS per la gestione delle dislipidemie.

La riduzione del colesterolo resta infatti uno degli strumenti più efficaci per diminuire il rischio e la mortalità cardiovascolare e totale, oltre che per ottenere una minore progressione o, addirittura, una regressione delle lesioni aterosclerotiche delle coronarie.

L’importanza di un intervento precoce

In presenza di precedenti eventi cardiaci quali infarto, eventi cerebrovascolari, interventi di rivascolarizzazione, la prevenzione secondaria ricopre un ruolo fondamentale nel contribuire ad abbassare il rischio di nuovi eventi cardiovascolari. L’associazione della terapia con una serie di buone pratiche quotidiane e uno stile di vita attivo risultano vincenti per contrastare l’aggravarsi di questa condizione.

“Attraverso la ricerca scientifica, in Sanofi ci impegniamo quotidianamente nello studio di farmaci e programmi per il miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare. Alirocumab può contare sulle evidenze di 28 studi globali su più di 32.100 pazienti in oltre 3.000 centri che hanno portato alla pubblicazione di più di 25 paper su riviste di livello primario. Per questo accogliamo con favore la decisione presa dall’ente regolatorio e fortemente voluta dalle società scientifiche, volta alla rivalutazione delle soglie di utilizzo del nostro inibitore di PCSK9”, ha commentato Andrea Rizzi, medical head general medicines di Sanofi Italia.