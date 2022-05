Covid-19, Fda estende l’idoneità per la dose booster del vaccino Pfizer-BioNTech ai bambini da 5 a 11 anni

L’Agenzia del farmaco statunitense (Fda) ha rivisto l’autorizzazione all’uso in emergenza (Eua) e dato l’ok alla singola dose di richiamo, dopo il completamento della serie primaria del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19, per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il booster deve essere somministrato almeno cinque mesi dopo l’ultima dose.

Estensione dell’Eua

Dopo il via libera della Fda alla dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni (lo scorso 3 gennaio), ora l’autorizzazione è stata estesa anche ai bambini tra 5 e 11 anni. La Fda ha anche approvato Comirnaty (vaccino Covid-19 a mRNA) per soggetti di età pari o superiore a 16 anni.

Protezione contro il Covid-19

“Sebbene il Covid-19 tenda ad essere meno grave nei bambini rispetto agli adulti, l’ondata di Omicron ha visto più bambini ammalarsi e essere ricoverati in ospedale. Inoltre, i bambini possono anche sperimentare effetti a lungo termine, anche in seguito a forme lievi della malattia – ha dichiarato Robert M. Califf, commissario della Fda -. La Fda ha autorizzato l’uso di una singola dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni per fornire una protezione continua contro la malattia. La vaccinazione continua a essere il modo più efficace per prevenire il Covid-19 e le sue gravi conseguenze ed è sicuro. Vaccinare i bambini è l’unico modo per proteggerli dalle conseguenze potenzialmente gravi che possono verificarsi, come il ricovero e la morte”.

Evidenze scientifiche

L’autorizzazione in emergenza per la singola dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 per i soggetti di età compresa tra 5 e 11 anni si basa sull’analisi della Fda dei dati sulla risposta immunitaria in un sottogruppo di bambini dello studio randomizzato controllato con placebo in corso. Le risposte anticorpali sono state valutate in 67 partecipanti allo studio che hanno ricevuto una dose di richiamo tra 7 a 9 mesi dopo aver completato una serie primaria a due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19. Il livello di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2, un mese dopo che la dose di richiamo è stata somministrata, è aumentato rispetto a prima del booster.

La sicurezza del vaccino

La sicurezza del richiamo in questo gruppo di età è stata valutata in circa 400 bambini che hanno ricevuto il booster almeno cinque mesi (intervallo da 5 a 9 mesi) dopo aver completato una serie primaria a due dosi. Gli effetti collaterali più comunemente riportati sono stati dolore, arrossamento e gonfiore al sito di iniezione, nonché affaticamento, mal di testa, dolori muscolari o articolari, brividi e febbre. La Fda non ha tenuto un’ulteriore riunione del suo Comitato consultivo sui vaccini e sui prodotti biologici correlati, poiché sono già state effettuate discussioni approfondite sull’uso di dosi di richiamo dei vaccini Covid19 e non sono emersi nuovi elementi.