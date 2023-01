Crispr/Cas9, Ema accoglie la domanda di Aic per la terapia genica exa-cel

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accolto favorevolmente la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) per exagamglogene autotemcel (exa-cel), terapia genica che he sfrutta la tecnica di editing genico Crispr/Cas9. La terapia – sviluppata da Vertex Pharmaceuticals e Crispr Therapeutics – è indicata per il trattamento dei pazienti affetti da anemia falciforme (sickle cell disease, Scd) o da beta-talassemia dipendente dalle trasfusioni (transfusion-dependent beta thalassemia, Tdt).

“La decisione di Ema segna un traguardo importante” ha dichiarato Nia Tatsis, Executive Vice President, Chief Regulatory and Quality Officer di Vertex. “Siamo pronti a collaborare alla presentazione della domanda – ha aggiunto –, la prima relativa a una terapia basata sulla tecnica Crispr/Cas9 per una malattia genetica”.

Come funziona exa-cel

Exa-cel, precedentemente noto come CTX001, è una terapia genica sperimentale autologa, ex vivo, condotta con la tecnica di editing genico Crispr/Cas9, in corso di valutazione per i pazienti affetti da beta-talassemia dipendente dalle trasfusioni o anemia falciforme (caratterizzate da crisi vasocclusive (Vaso-occlusive crisis, Vocs) ricorrenti.

Grazie alla modifica genetica le cellule staminali ematopoietiche del paziente stesso sono modificate per produrre livelli elevati di emoglobina fetale (HbF) nei globuli rossi. Una forma di emoglobina che trasporta l’ossigeno naturalmente presente durante lo sviluppo fetale, che viene sostituita dalla forma adulta dell’emoglobina dopo la nascita.

L’aumento dell’HbF mediante exa-cel ha il potenziale per ridurre la necessità di trasfusioni per i pazienti con Tdt e diminuire le crisi falciformi dolorose e debilitanti per i pazienti con Scd. I primi risultati di questi studi, ancora in corso, sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine a gennaio 2021.

Farmaco orfano e prioritario

La presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è supportata dai risultati di due studi globali di Fase 3 (Climb-111 e Climb-Scd-121) volti a valutare exa-cel come terapia somministrata una sola volta in un’unica dose in persone affette da anemia falciforme o da beta-talassemia dipendente dalle trasfusioni. In precedenza exa-cel ha ottenuto la designazione di Farmaco orfano dalla Commissione europea e di Medicinale prioritario (Priority Medicines designation, Prime) dall’Ema, per il trattamento della Tdt e della Scd. Vertex ha inoltre presentato la domanda di licenza biologica (Biologics License Application, Bla) alla Food and drug administration statunitense e prevede di finalizzare la richiesta entro la fine del primo trimestre 2023.

Il processo di editing genico

Le cellule staminali e progenitrici ematopoietiche dei pazienti arruolati negli studi clinici registrativi sono raccolte dal loro sangue periferico e modificate utilizzando la tecnica Cripr/Cas9. Le cellule modificate, exa-cel, sono, quindi, re-infuse nel paziente nell’ambito di un trapianto di cellule staminali. Un processo che prevede, tra le altre cose, un trattamento con un condizionamento mieloablativo con il farmaco busulfano.

I pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche potrebbero anche manifestare effetti collaterali (da lievi a gravi) non correlati alla somministrazione di exa-cel. Saranno quindi inizialmente monitorati per determinare quando le cellule modificate inizieranno a produrre cellule ematiche mature, un processo noto come attecchimento (engraftment). Dopo l’attecchimento, i pazienti continueranno a essere monitorati per osservare l’impatto di exa-cel su diversi parametri di valutazione della malattia e sulla sicurezza.

La collaborazione tra Vertex e Crispr

La collaborazione di ricerca strategica tra Vertex e Crispr Therapeutics incentrata sull’utilizzo della tecnica Crispr/Cas9, nasce nel 2015 al fine di scoprire e sviluppare potenziali nuovi trattamenti mirati alle cause genetiche alla base delle malattie umane. Exa-cel rappresenta il primo potenziale trattamento emerso dal programma di ricerca congiunto. In base ai più recenti accordi tra le due società Vertex è ora responsabile dello sviluppo, della produzione e della commercializzazione di exa-cel a livello globale con una suddivisione di costi e profitti con Crispr in un rapporto di 60/40.