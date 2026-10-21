Dispositivi medici: il Regno Unito riconoscerà a tempo indeterminato la marcatura CE

dOdDopo una consultazione durata quasi otto mesi, il Regno Unito conferma il riconoscimento a tempo indeterminato della marcatura CE per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) conformi alla normativa europea. La decisione, annunciata il 21 ottobre 2026 dall’Agenzia regolatoria per i farmaci e i dispositivi medici (Mhra), mira a garantire la continuità delle forniture e a ridurre gli oneri amministrativi per i produttori che operano sul mercato britannico.

La misura riguarda la Gran Bretagna (dunque Inghilterra, Scozia e Galles) e si inserisce nella più ampia riforma del sistema regolatorio nazionale. Secondo il governo britannico, oltre il novanta per cento dei dispositivi medici registrati per l’utilizzo in Gran Bretagna reca attualmente la marcatura CE.

Cosa cambia per le aziende?

La decisione interessa un’ampia gamma di tecnologie sanitarie: dai dispositivi per il monitoraggio della glicemia alle pompe per insulina, dalle protesi ai test diagnostici, fino alle apparecchiature chirurgiche. L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di interruzioni nella disponibilità dei prodotti e assicurare a pazienti e Servizio sanitario britannico un accesso continuativo alle tecnologie mediche.

Lawrence Tallon, amministratore delegato della Mhra, ha sottolineato che il provvedimento offre “la certezza a lungo termine” necessaria a pazienti, servizio sanitario e industria per l’accesso ai dispositivi medici. Il riconoscimento della marcatura CE, ha spiegato, “contribuirà a mantenere la disponibilità delle tecnologie su cui si basa l’assistenza sanitaria, dai diagnostici salvavita ai trattamenti di uso quotidiano”.

La scelta non elimina, tuttavia, gli obblighi nazionali applicabili ai produttori. Le aziende dovranno continuare a rispettare i requisiti britannici pertinenti, tra cui la registrazione presso la Mhra, la nomina di un responsabile nel Regno Unito quando richiesta e gli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione.

Brexit e marcatura CE: perché la decisione è importante?

Con l’uscita dall’Unione europea, il Regno Unito ha avviato la definizione di un quadro regolatorio autonomo per i dispositivi medici, mantenendo inizialmente disposizioni transitorie per consentire ai prodotti marcati CE di continuare ad accedere al mercato della Gran Bretagna.

Il riconoscimento della marcatura europea era stato esteso nel 2023, con scadenze differenziate in base alla normativa di conformità dei dispositivi. Le disposizioni prevedevano, tra l’altro, la possibilità di commercializzare determinate categorie di dispositivi conformi alle precedenti direttive europee fino al 2028 e altre categorie conformi ai regolamenti Ue sui dispositivi medici (MDR) e sugli IVD (IVDR) fino al 2030.

La decisione annunciata nelle scorse ore supera la prospettiva di una semplice proroga temporanea per i dispositivi conformi a MDR e IVDR, puntando invece sul riconoscimento a tempo indeterminato.

Il ruolo della Ukca e la vigilanza sulla sicurezza

Londra conserva comunque la responsabilità di disciplinare il proprio mercato e di vigilare sulla sicurezza dei dispositivi commercializzati sul territorio nazionale.

Ma l’obiettivo è evitare che la separazione regolatoria conseguente alla Brexit si traduca in un aggravio amministrativo e in costi aggiuntivi per le aziende, con possibili ripercussioni sulla disponibilità delle tecnologie sanitarie.

La marcatura Ukca (UK Conformity Assessed), introdotta come percorso nazionale di valutazione della conformità, rimane in vigore per i dispositivi medici commercializzati in Gran Bretagna (anche se è destinata a un ammodernamento per favorire l’accesso di nuove tecnologie, comprese quelle basate su software e intelligenza artificiale applicata alla salute) e coesisterà con il riconoscimento della marcatura CE, in un modello che combina l’accettazione di dispositivi conformi ai requisiti europei con una via nazionale per l’immissione sul mercato.

Parallelamente, la Mhra manterrà la supervisione sulla sicurezza di tutti i dispositivi commercializzati nel Paese. Tra gli strumenti di controllo rientrano il monitoraggio post-commercializzazione, gli obblighi di segnalazione e il sistema britannico Yellow Card, attraverso il quale possono essere raccolte informazioni su problemi di sicurezza.

Più prevedibilità per gli investimenti

La decisione è stata accolta positivamente dall’industria britannica dei dispositivi medici. Steve Lee, direttore esecutivo per la regolazione dell’Association of British HealthTech Industries (Abhi), ha definito il riconoscimento a lungo termine della marcatura CE una “decisione significativa e positiva”, sottolineando l’importanza della prevedibilità regolatoria per le scelte di investimento delle imprese.

Secondo Lee, evitare duplicazioni normative contribuisce a garantire maggiore certezza ai produttori, tutelare l’accesso dei pazienti alle tecnologie sanitarie e rafforzare l’attrattività del Regno Unito come mercato per il settore HealthTech.

Per le aziende italiane attive nel mercato britannico, la misura riduce il rischio di dover affrontare in futuro un percorso aggiuntivo di conformità per i dispositivi già certificati secondo i regolamenti europei. Resta comunque essenziale verificare, per ciascun prodotto e categoria, gli obblighi applicabili nel Regno Unito, compresi registrazione, rappresentanza locale e sorveglianza post-commercializzazione.