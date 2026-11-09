Garanzia legale ed etichetta GARAN: cosa cambia per i dispositivi medici venduti al consumatore

Dal 27 settembre 2026 chi vende beni al consumatore deve esporre l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e, se il produttore offre una garanzia di durabilità, l’etichetta armonizzata «GARAN». Il modello dei due strumenti è fissato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025 (di seguito “Regolamento”), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 (c.d. Empowering Consumers). L’Italia ha recepito la direttiva con il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, in vigore dal 24 marzo 2026 e applicabile dal 27 settembre 2026 (articolo 2). Il dispositivo medico destinato al pubblico (es. il misuratore di pressione, il termometro, il test di gravidanza venduti in farmacia o in un e-commerce) non fa eccezione. Ma se l’obbligo grava sul venditore, perché dovrebbe interessare il fabbricante? E quando una promessa di durata diventa un impegno da cui non si torna indietro?

Che cosa prevedono il Regolamento e il Codice del consumo

Il Regolamento si limita a fissare formato e contenuto di due documenti standardizzati, previsti dall’articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE. Il D.lgs. 30/2026 li ha trasposti nell’allegato II-octies del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito «Cod. cons.»), che il nuovo articolo 65-ter Cod. cons. rende vincolanti:

l’avviso armonizzato (Allegato I del Regolamento; allegato II-octies, parte 1, Cod. cons.) ricorda al consumatore la garanzia legale minima di due anni e i rimedi in caso di difetto; è obbligatorio e non modificabile, si stampa in formato non inferiore all’A4 e, nella vendita online, va riprodotto a colori;

l’etichetta armonizzata (Allegato II del Regolamento; allegato II-octies, parte 2, Cod. cons.), intitolata «GARAN», indica in anni la garanzia commerciale di durabilità che il produttore sceglie di offrire; si personalizzano soltanto la durata, il marchio e il modello del bene.

Colori, carattere, dimensioni e codice QR sono parte dell’obbligo: un modello difforme non adempie l’articolo 65-ter Cod. cons.

Marcatura CE e garanzia di conformità: due piani da non confondere

Nel medtech “conformità” evoca la marcatura CE e la valutazione di conformità del Regolamento (UE) 2017/745 (“MDR”), cioè le regole dell’immissione in commercio. La garanzia legale di conformità è invece un istituto contrattuale del diritto del consumo (artt. 128 ss. Cod. cons., di recepimento della direttiva (UE) 2019/771): il venditore risponde verso l’acquirente dei difetti che esistono alla consegna e si manifestano entro due anni (articolo 133 Cod. cons.). In parole semplici, un dispositivo marcato CE può essere difettoso nel singolo esemplare, e di quel difetto risponde chi lo ha venduto. Il Regolamento opera su questo secondo piano.

Lo stesso vale per la durata. La garanzia commerciale di durabilità è l’impegno volontario con cui il produttore assicura che il bene mantenga funzioni e prestazioni per un periodo determinato (articolo 135-quinquies Cod. cons.) e non coincide con la durata di vita che il fabbricante indica ai fini MDR (Allegato I, punto 6, MDR).

Chi è obbligato? Il venditore espone, il produttore fornisce i dati

L’avviso è un obbligo precontrattuale del professionista che vende al consumatore (articolo 48, comma 1, lett. e), Cod. cons. per la vendita in negozio; articolo 49, comma 1, lett. n), Cod. cons. per la vendita a distanza). Gli scenari sono due:

se il fabbricante vende direttamente, con un proprio sito o una propria app, è lui il professionista: l’obbligo lo riguarda in prima persona e online l’avviso va esposto a colori;

se vende tramite farmacie, parafarmacie, sanitarie o marketplace, l’obbligo formale grava su questi, ma i dati sull’eventuale garanzia di durabilità li possiede soltanto il produttore.

Per l’etichetta il rapporto si rovescia. L’articolo 48, comma 1, lett. e-bis), Cod. cons. (e, per la vendita a distanza, l’articolo 49, comma 1, lett. n-bis), Cod. cons.) impone al venditore di fornire, “se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 65-ter”.

Ne consegue che l’obbligo del venditore nasca da una scelta del produttore e dipende dai dati che questi gli trasmette. Le Q&A della Commissione sulla direttiva (UE) 2024/825, versione di settembre 2026, domande 20 e 21, lo confermano e precisano che il produttore che non vende direttamente non è tenuto a trasmettere quei dati. Se però offre la garanzia e non li comunica, la promessa lo vincola comunque, ma resta invisibile al punto vendita.

Chi è, però, il «produttore»? L’articolo 45, comma 1, lett. b-bis), Cod. cons. vi comprende il fabbricante, l’importatore nell’Unione e chiunque si presenti come produttore apponendo sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Per il dispositivo fabbricato fuori dall’Unione, dunque, la promessa di durata può provenire anche dall’importatore o dal distributore che commercializza con il proprio marchio, figura che l’articolo 16 MDR già assimila al fabbricante.

Promettere durata: opportunità o rischio?

L’etichetta GARAN consente di segnalare in modo comparabile la longevità del dispositivo. Attivarla, però, significa assumere una responsabilità diretta verso il consumatore: per tutta la durata dichiarata il produttore risponde della riparazione o della sostituzione del bene che non mantiene la propria durabilità (articolo 45, comma 1, lett. p-bis), e articolo 135-quinquies Cod. cons.).

D’altra parte, comunicare la durata fuori da questo strumento non è più privo di conseguenze. Il D.lgs. 30/2026 ha incluso la durabilità fra le caratteristiche principali del prodotto rilevanti per le azioni ingannevoli (articolo 21, comma 1, lett. b), Cod. cons.) e ha aggiunto alle pratiche in ogni caso ingannevoli l’asserzione falsa che il bene, in condizioni d’uso normali, presenti una determinata durabilità (articolo 23, comma 1, lett. bb-octies), Cod. cons.). Due ipotesi della stessa lista toccano da vicino il medtech: presentare come pregio dell’offerta i due anni di garanzia legale (lett. l)) e vantare come tratto distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della categoria, come la marcatura CE (lett. l-bis)). Vigila l’AGCM, con sanzioni fino a 10.000.000 di euro (articolo 27, comma 9, Cod. cons.). Le disposizioni si applicano da poco più di un mese: a oggi non constano provvedimenti dell’AGCM né pronunce sul livello di prova richiesto per la durabilità dichiarata.

Conclusioni: la durata si promette solo se si può dimostrare

Per fabbricante e importatore la scelta di fondo è se offrire la garanzia di durabilità; in ogni caso, ogni messaggio di durata va allineato a ciò che la documentazione tecnica consente di provare. Ne derivano alcune indicazioni operative:

verificare che i canali di vendita diretta espongano l’avviso armonizzato, a colori e senza modifiche, nel modello dell’allegato II-octies Cod. cons.;

decidere se offrire la garanzia commerciale di durabilità e, in caso affermativo, fissarne la durata in coerenza con la durata di vita dichiarata ai fini MDR;

trasmettere a distributori e farmacie i dati per l’etichetta GARAN (durata, marchio, modello) e regolare nei contratti di distribuzione chi la espone e chi risponde dell’omissione;

rivedere brochure, confezioni e schede prodotto, eliminando le affermazioni di durata non documentate e ogni presentazione della garanzia legale o della marcatura CE come vantaggio esclusivo;

per i dispositivi importati o commercializzati con marchio proprio, stabilire per contratto chi assume la veste di produttore ai fini della garanzia.

La prassi applicativa si formerà nei prossimi mesi, ed è prima delle prime verifiche che l’adeguamento costa meno.