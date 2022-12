La Commissione europea approva dupilumab come farmaco mirato indicato per la prurigo nodulare

La Commissione europea ha esteso l’autorizzazione all’immissione in commercio di dupilumab nell’Unione Europea come trattamento di adulti affetti da prurigo nodulare da moderata a severa e candidati alla terapia sistemica. La prurigo nodulare è una malattia della cute cronica e debilitante, cui sottende un’infiammazione di tipo 2 che determina un impatto sulla qualità di vita tra i più alti tra le patologie infiammatorie della cute. A seguito di questa approvazione, dupilumab rappresenta una terapia biologica mirata specificamente indicata per il trattamento della prurigo nodulare in Europa e negli Stati Uniti.

Alleviare il peso della patologia

“Come prima e unica terapia biologica approvata per il trattamento delle persone affette da prurigo nodulare, dupilumab ha il potenziale per trasformare lo standard di cura per i pazienti europei affetti da questa debilitante malattia della cute. Negli studi registrativi, i pazienti trattati con dupilumab hanno registrato miglioramenti significativi nei principali segni distintivi della malattia, come la riduzione del prurito e il miglioramento delle lesioni cutanee, oltre a un beneficio più ampio sulla loro vita quotidiana. L’approvazione di dupilumab sottolinea il nostro impegno costante per portare, il più rapidamente possibile, dupilumab ai pazienti affetti da malattie croniche della cute con infiammazione di tipo 2 sottostante”, ha commentato Naimish Patel, responsabile sviluppo globale, Immunologia e infiammazione di Sanofi.

“Per la prima volta, i pazienti affetti da prurigo nodulare in Europa hanno a disposizione un farmaco che può contribuire ad alleviare il peso dei noduli pruriginosi e dolorosi che ricoprono la loro cute e che possono avere un impatto devastante sulla loro vita quotidiana, sia dal punto di vista fisico che mentale. La prurigo nodulare rappresenta la seconda indicazione di dupilumab in ambito dermatologico e la quarta indicazione complessiva approvata nell’Unione Europea. Rimaniamo impegnati a sviluppare ulteriormente questo farmaco innovativo per le patologie – come l’orticaria cronica e la broncopneumopatia cronica ostruttiva – in cui può avere un ruolo l’infiammazione di tipo 2”, ha aggiunto Geroge Yancopoulos, presidente e chief scientific officer di Regeneron.

Gli studi

La decisione della Commissione europea si basa sui dati di due studi di Fase 3, PRIME e PRIME2, che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di dupilumab (PRIME n=75; PRIME2 n=78) in adulti con prurigo nodulare non adeguatamente controllata, rispetto al placebo (PRIME n=76; PRIME2 n=82). In questi studi, rispettivamente, il 44% e il 37% dei pazienti trattati con dupilumab ha registrato una riduzione clinicamente significativa del prurito a 12 settimane, rispetto al 16% e al 22% del placebo. Il miglioramento è ulteriormente aumentato a 24 settimane, con una proporzione di pazienti nel gruppo dupilumab circa tre volte superiore (60% e 58%) rispetto al gruppo placebo (18% e 20%) che ha registrato una riduzione clinicamente significativa del prurito dal baseline.

In PRIME e PRIME2, più del doppio dei pazienti trattati con dupilumab (48% e 45%) ha ottenuto una cute priva di lesioni o quasi priva di lesioni a 24 settimane, rispetto al placebo (18% e 16%). Dupilumab ha anche migliorato significativamente rispetto a placebo la qualità della vita correlata alla salute, riducendo il dolore cutaneo e i sintomi di ansia/depressione dal baseline alla settimana 24.

I risultati di sicurezza dello studio sono stati generalmente coerenti con il profilo di sicurezza noto di dupilumab nelle sue indicazioni approvate, con i più comuni effetti collaterali che comprendevano reazioni al sito di iniezione, congiuntivite, congiuntivite allergica, artralgia, herpes orale ed eosinofilia. Tra gli eventi avversi più comunemente osservati con dupilumab in prurigo nodulare, rispetto al placebo, era inclusa la congiuntivite (4% vs. 1%).

Dupilumab ha ottenuto un’ulteriore protezione commerciale di 1 anno nell’Unione Europea, sulla base della raccomandazione del Chmp secondo cui il farmaco apporta un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti per i pazienti affetti da prurigo nodularis.

La malattia

Le persone affette da prurigo nodulare sperimentano un prurito intenso e persistente con lesioni cutanee inspessite (chiamate appunto noduli) che possono arrivare a coprire la maggior parte del corpo. La malattia è spesso dolorosa a causa del bruciore, del prurito e del formicolio della cute. L’impatto della prurigo nodulare sulla qualità della vita, a causa del prurito estremo, è uno dei più alti tra le malattie croniche debilitanti che possono anche influenzare negativamente la salute mentale, le attività della vita quotidiana e le interazioni sociali. Gli steroidi topici ad alta potenza sono comunemente prescritti, ma sono associati a rischi per la sicurezza se usati a lungo termine. In Europa, circa 70.000 adulti affetti da prurigo nodulare hanno bisogno di nuove opzioni terapeutiche.

Le caratteristiche del farmaco

Dupilumab è somministrato con iniezione sottocutanea, in diversi siti di iniezione. Nell’Unione Europea, per gli adulti affetti da prurigo nodulare, dupilumab viene somministrato a 300 mg ogni due settimane, dopo una dose di carico. È disponibile in dose di 300 mg, sia come penna preriempita che come siringa preriempita. Dupilumab è destinato all’uso sotto la guida di un operatore sanitario e può essere somministrato in ambulatorio o autosomministrato a casa, dopo aver ricevuto un addestramento da parte di un operatore sanitario.

Si tratta di un anticorpo monoclonale completamente umano che inibisce le vie di segnalazione mediate da interleuchina-4 (IL-4) e interleuchina-13 (IL-13). Non è un immunosoppressore e non richiede monitoraggio di laboratorio. Il programma di sviluppo di dupilumab, negli studi di fase 3, ha dimostrato un significativo beneficio clinico e una riduzione dell’infiammazione di tipo 2, stabilendo che le interleuchine IL-4 e IL-13 sono fattori chiave e centrali dell’infiammazione di tipo 2 che svolge un ruolo importante in molteplici malattie correlate e che spesso si presentano in condizione di co-morbidità. Queste malattie includono indicazioni per cui dupilumab è già stato approvato, come la dermatite atopica, l’asma e la rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP), nonché l’esofagite eosinofila (EoE), quest’ultima in fase di valutazione per l’approvazione nell’Unione Europea.

Altre approvazioni

Il farmaco sviluppato da Sanofi è approvato in Europa, Stati Uniti, Giappone e altri Paesi in tutto il mondo per il trattamento di pazienti affetti da dermatite atopica, asma, rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP), o prurigo nodulare in popolazioni di diverse età. Dupilumab è attualmente approvato per una o più di queste indicazioni in oltre 60 Paesi. Oltre 500.000 pazienti sono trattati con dupilumab in tutto il mondo.