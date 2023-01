“Accordo per un mondo più sano”, Pfizer espande il portfolio di medicinali no profit per 45 Paesi a basso reddito

Circa 500 medicinali per migliorare le condizioni di salute di 1,2 miliardi di persone che vivono in 45 Paesi a basso reddito. Pfizer ha annunciato di aver ampliato “L’accordo per un mondo più sano”per offrire l’intero portafoglio di medicinali e vaccini per i quali detiene i diritti globali.

L’accordo per un mondo più sano

Lanciato nel maggio 2022, l’accordo mira alla riduzione significativa delle disuguaglianze sanitarie esistenti tra molti Paesi a basso reddito e il resto del mondo e inizialmente prevedeva un impegno da parte di Pfizer per l’accesso a tutti i suoi farmaci e vaccini brevettati disponibili negli Stati Uniti o Unione Europea senza scopo di lucro in 45 Paesi a basso reddito. Per soddisfare le esigenze crescenti dei pazienti in questi paesi, Pfizer ha deciso di ampliare la propria offerta includendo i prodotti non brevettati e passando da 23 a circa 500 medicinali.

Il portfolio prodotti

L’offerta del portfolio include ora farmaci e vaccini brevettati e non brevettati che trattano o prevengono molte delle maggiori minacce di malattie infettive e non trasmissibili affrontate oggi nei Paesi a basso reddito, comprese le chemioterapie, i trattamenti orali contro il cancro che hanno il potenziale per curare quasi un milione di nuovi casi ogni anno. È compresa anche un’ampia gamma di antibiotici, che possono contribuire ad affrontare l’aumento della morbilità, della mortalità e dei costi associati alla resistenza antimicrobica (Amr) e a prevenire circa 1,5 milioni di decessi che si verificano ogni anno in questi Paesi a causa di infezioni batteriche in ospedali e cliniche sanitarie di comunità. Man mano che verranno lanciari nuovi farmaci e vaccini, anche questi prodotti saranno inclusi su base no-profit.

Abbattere le disuguaglianze

“Abbiamo lanciato l’accordo – ha commentato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer – per aiutare a ridurre l’evidente divario di equità sanitaria che esiste nel nostro mondo. La nostra speranza è quella di responsabilizzare i governi dei Paesi e co-creare soluzioni con loro e altri partner multisettoriali per abbattere molte delle barriere a livello di sistema per una salute migliore. Nei mesi trascorsi dal lancio dell’accordo, abbiamo sentito clamorosamente da questi leader che l’accesso a una gamma più ampia e più immediata di prodotti coerenti e di alta qualità è necessario per una trasformazione significativa e sostenibile. Riteniamo che questa espansione della nostra offerta di prodotti, unita ai continui sforzi per aiutare ad affrontare le barriere che limitano o impediscono l’accesso, ci aiuterà a raggiungere e persino ad accelerare la nostra visione di un mondo in cui tutte le persone hanno accesso ai farmaci e ai vaccini di cui hanno bisogno vivere una vita più lunga e più sana”.

Il Ruanda ha già ricevuto la consegna di nove medicinali e vaccini Pfizer per il trattamento di alcuni tumori, malattie infettive e infiammatorie. In collaborazione con il ministero della Salute ruandese, Pfizer ha fornito istruzione e formazione sanitaria professionale per supportare la consegna e, a novembre, Pfizer ha inviato il suo primo Global health team nel Paese per aiutare a identificare le opportunità di ottimizzazione della catena di approvvigionamento a lungo termine. È in corso anche la collaborazione con il ministero della Salute del Malawi.