Agenas fa il punto sul valore pubblico dei dati tra Regioni e spazio europeo

La transizione dai sistemi sanitari regionali allo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) richiede una governance condivisa capace di superare la frammentazione territoriale e garantire la fiducia dei cittadini, condizione indispensabile affinché le informazioni cliniche generino valore terapeutico, programmatorio e scientifico. Il tema è stato al centro del seminario “I dati della vita. Crescere, vivere, invecchiare: il valore pubblico dei dati sanitari”, organizzato a Roma da Agenas in occasione della Giornata mondiale della scienza, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, del mondo della ricerca, delle professioni sanitarie e delle autorità di regolazione.

Il ruolo delle Regioni

L’architettura della sanità digitale poggia sull’interoperabilità dei sistemi regionali, deputati alla raccolta dei flussi che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l’Ecosistema dei dati sanitari (EDS). Nel suo videomessaggio di apertura, il presidente di Agenas, Massimiliano Fedriga, ha richiamato la finalità clinica e assistenziale del dato: “I dati sanitari – ha detto – ci accompagnano lungo tutto il corso della nostra esistenza. Quando nasciamo, cresciamo, ci curiamo e invecchiamo. Sono dati che riguardano i cittadini, e ai cittadini devono tornare sotto forma di servizi migliori, cure più tempestive e decisioni più consapevoli”. Fedriga ha inoltre specificato il mandato operativo dell’Agenzia a supporto delle amministrazioni locali: “Agenas ha proprio il compito di accompagnare questo processo, mettendo a disposizione competenze, strumenti condivisi e supporto tecnico, affinché tutte le Regioni possano avanzare insieme e nessun territorio resti indietro”.

L’attuazione dello Spazio europeo

L’integrazione europea rappresenta il secondo livello dell’infrastruttura. Sandra Gallina, direttrice generale per la Salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea (DG SANTE), intervenuta in collegamento da Bruxelles, ha delineato il perimetro del nuovo regolamento: “Lo Spazio europeo dei dati sanitari è un passaggio fondamentale per un’Europa della salute più integrata e competitiva. Usare i dati per migliorare le cure, sostenere la ricerca e orientare le politiche è possibile solo insieme alla tutela dei diritti, alla trasparenza e alla fiducia delle persone”.

Il percorso di recepimento e attuazione nazionale è stato illustrato da Achille Iachino, direttore generale dell’Unità di missione Parr del ministero della Salute e presidente della Cabina di regia per l’Ehds. “Chi opera nell’erogazione dei servizi sanitari – ha spiegato Iachino – è ben consapevole di quanto sia complesso trovare il giusto equilibrio tra una tutela della privacy solida, concreta e all’altezza delle minacce attuali, e la necessità imprescindibile di garantire le cure. Il livello di protezione deve essere rigoroso, ma non deve mai diventare un ostacolo tale da farci rimpiangere di non aver potuto salvare o curare un paziente. Questo obiettivo si raggiunge mettendo davvero al centro il cittadino: in questo modo il dato sanitario diventa un patrimonio comune che impegna tutti gli attori della sanità e del digitale a remare nella stessa direzione. Proprio con questo spirito è nata la nostra Cabina di Regia, istituita con decreto del ministro il 15 aprile e insediata con rapidità a metà maggio. Il tavolo riunisce tutti i soggetti chiave del settore, tra cui le diverse direzioni del ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento per la trasformazione digitale, Agenas, AgID, Istat, AIFA, tutte le Regioni e, come annunciato di recente con grande soddisfazione, anche l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali”.

La tenuta del sistema: trasparenza e consenso

Nelle conclusioni, il direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, ha evidenziato come l’innovazione tecnologica non possa prescindere dal patto di fiducia con i pazienti: “Oggi nello stesso tavolo abbiamo coinvolto chi cura, chi fa ricerca, chi protegge i dati e chi governa il sistema. Il valore pubblico dei dati sanitari nasce da questa alleanza, non da una singola istituzione. Trasformare la storia clinica di ciascuno in dati è una rivoluzione che ci rende più uguali e più responsabili, verso la nostra salute e verso quella collettiva. Ma questa rivoluzione ha bisogno di un’informazione corretta: senza la fiducia dei cittadini, i dati restano archivi”.

A margine dei lavori è stata annunciata la terza edizione del Data Summit, fissata per il 21 gennaio 2027 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, su iniziativa del senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale. L’appuntamento precederà di due mesi il termine del 26 marzo 2027, scadenza fissata a livello europeo per la designazione formale dell’Autorità di sanità digitale e degli Organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari (Health Data Access Bodies – HDAB).