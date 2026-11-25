La resistenza antimicrobica (AMR) rappresenta una delle minacce più gravi e complesse per la salute pubblica globale del XXI secolo. Definita a tutti gli effetti come una “pandemia silente”, l’AMR provoca ogni anno più decessi di HIV, tubercolosi e influenza messe insieme. In Italia, dove il fenomeno registra dati particolarmente critici sia per i tassi di infezione sia per i volumi di consumo di antibiotici, l’attenzione si sposta ora sui tavoli di confronto istituzionale e strategico. Tra gli appuntamenti chiave spicca l’Healthcare Summit del Sole 24 Ore, che si è svolto oggi a Roma in chiusura della settimana internazionale dell’AMR.

La fragilità della supply chain e la crisi dei farmaci off-patent

Ad accendere i riflettori sulla sostenibilità della filiera e sull’accesso alle cure è Claudio Bellomo, Policy, Government Affairs & Advocacy Senior Director di Viatris, il quale evidenzia come la disponibilità tempestiva degli antibiotici — inclusi quelli storici e off-patent — rappresenti un pilastro imprescindibile per contrastare l’AMR: “Gli antibiotici, inclusi quelli off-patent, sono fondamentali per il trattamento delle infezioni batteriche e per prevenire complicazioni durante interventi chirurgici e nella gestione delle patologie croniche. Quando gli antibiotici di prima linea non sono disponibili, i pazienti possono ricevere alternative non appropriate e meno efficaci; la disponibilità di tali farmaci è un fattore cruciale per combattere tempestivamente le infezioni in maniera appropriata, e con questo contrastare la resistenza antimicrobica”.

I dati presentati da Viatris, tratti da uno studio indipendente condotto in 16 Paesi europei (inclusa l’Italia) dall’agenzia di ricerca New Angle, registrano tra il 2020 e il 2024 un aumento vertiginoso dei costi di produzione e rincari record per l’energia (+92,5% per il gas e +93,4% per l’elettricità) e per le materie prime chimiche (+16,6%) che hanno determinato un contesto di profonda insostenibilità. In Italia, nello stesso quadriennio, ben 31 prodotti sono stati ritirati dal mercato, riducendo la diversità dei fornitori e alimentando il rischio di carenze per molecole essenziali.

Servono interventi strutturali

Per scongiurare il collasso della fornitura, Bellomo sottolinea la necessità di interventi strutturali di policy, focalizzandosi sui diversi canali: “Se guardiamo al canale Retail occorre riallineare le quote di distribuzione, garantendo una ripartizione più equilibrata ed efficiente dei margini tra gli attori della filiera (produttori, grossisti e farmacie). Per quanto riguarda il canale ospedaliero, invece, occorre una riforma dei meccanismi di gara introducendo criteri di aggiudicazione oltre il prezzo, come l’affidabilità della fornitura, la qualità e la sostenibilità. Inoltre, va attuata una riduzione graduale del payback, a partire dai prodotti acquistati tramite gare pubbliche, per alleviare la pressione sui fornitori e quindi garantire l’accesso continuativo ai farmaci essenziali”.

Il progetto iAMReady e la risposta multidisciplinare in ottica One Health

Affrontare una sfida multidimensionale come l’AMR richiede il superamento dei silos disciplinari attraverso l’approccio integrato One Health, che riconosce l’indissolubile legame tra salute umana, animale e ambientale. In questa direzione si colloca il fascicolo “iAMReady – Azioni condivise contro la minaccia dell’AMR” (promosso da Viatris con il contributo di un board scientifico multidisciplinare), che mappa le criticità e delinea una roadmap operativa per il Paese.

Richiamando i contenuti del fascicolo, Bellomo ribadisce come l’impegno dell’azienda si traduca in una visione corale e aperta al contributo di tutti gli stakeholder: “Viatris è membro fondatore dell’AMR Industry Alliance (AMRIA) e s’impegna a collaborare con l’intero settore per promuovere iniziative comuni contro l’AMR. L’azienda partecipa attivamente al dibattito pubblico per aumentare la consapevolezza sulla sfida che l’AMR rappresenta per la sanità moderna e su come tutti gli stakeholder – inclusi policymaker, operatori sanitari e pazienti – possano contribuire insieme ad affrontare il problema”.

Le raccomandazioni degli esperti per contrastare l’AMR

Il documento le mette in ordine così:

Appropriatezza e diagnostica: Potenziare l’accesso alla diagnostica rapida e point-of-care sia sul territorio (medicina generale e farmacie di prossimità) sia in ambito ospedaliero, per ridurre il ricorso a prescrizioni empiriche.

Governance e investimenti: Introdurre una legge quadro nazionale — sul modello di quanto fatto per altre grandi emergenze sanitarie — che stabilisca obiettivi vincolanti per le Regioni, monitoraggio obbligatorio e l’inserimento dei programmi di prevenzione e stewardship nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Formazione e alfabetizzazione sanitaria: Promuovere la formazione continua dei professionisti sanitari e avviare programmi di health literacy fin dall’età scolare, per responsabilizzare i cittadini sull’importanza dell’uso corretto degli antibiotici e sul valore della prevenzione vaccinale.

la chiave di volta risiede nell’azione congiunta. Conclude Bellomo: “Solo un approccio sistemico, che integri scienza, politica, comunicazione e partecipazione civica, può trasformare l’AMR da una “pandemia silenziosa” in una sfida condivisa e gestibile. La crescita della consapevolezza pubblica è la condizione indispensabile perché ogni individuo diventi protagonista attivo nella prevenzione e nel controllo della resistenza antimicrobica, garantendo così la salute delle generazioni future”.