La proposta europea di Biotech Act potrebbe ridurre sensibilmente i tempi necessari per ottenere le autorizzazioni regolatorie ed etiche degli studi clinici, avvicinando l’Unione europea alle prestazioni di Stati Uniti e Cina. Il miglioramento, tuttavia, non sarebbe sufficiente a colmare il divario competitivo nella ricerca clinica. Questo perché “l’attivazione dei centri ospedalieri e il reclutamento dei partecipanti continuano a rappresentare importanti fattori di ritardo”. È quanto emerge da una nuova analisi realizzata da Copenhagen Economics per la Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (Efpia), che propone un confronto tra le procedure e le tempistiche di approvazione regolatoria ed etica nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, negli Stati Uniti e in Cina. Autorizzazioni: l’Europa potrebbe scendere a 75 giorni Secondo le stime dello studio, le misure previste dal Biotech Act porterebbero i tempi complessivi delle autorizzazioni regolatorie ed etiche nei Paesi dell’Unione e dello Spazio economico europeo dagli attuali 106 a 75 giorni. Considerando i casi in cui non vengono richieste informazioni aggiuntive, la durata passerebbe invece da 60 a 47 giorni. Il confronto internazionale mostra tempistiche pari a 96 giorni negli Stati Uniti (che scendono a sessanta in assenza di richieste supplementari) e a 84 giorni in Cina (con una riduzione a 42 giorni quando non sono necessari ulteriori chiarimenti). L’obiettivo della proposta europea sarebbe dunque quello di rendere il percorso autorizzativo più rapido e prevedibile, riducendo la distanza rispetto ai principali competitor internazionali. Per l’Efpia, da tempo impegnata in un’attività mirata al rilancio della ricerca clinica, questi risultati dovrebbero rappresentare soltanto un punto di partenza. Durante il negoziato legislativo, infatti, l’associazione ha chiesto di introdurre un obiettivo ancora più ambizioso (due mesi per le autorizzazioni regolatorie ed etiche).

Il vero collo di bottiglia rimane l’attivazione dei centri Detto ciò, la riduzione dei tempi autorizzativi non si tradurrebbe automaticamente in un avvio più rapido degli studi. Il rapporto evidenzia infatti che, anche con l’applicazione delle misure previste dal Biotech Act, l’Europa continuerebbe a registrare tempi più lunghi per rendere operativi i centri di sperimentazione. Considerando l’intero percorso, dalla presentazione della domanda regolatoria all’attivazione del centro clinico, la stima si colloca tra 294 e 339 giorni. Mentre Stati Uniti l’intervallo è compreso tra 168 e 276 giorni e in Cina varia da 126 a 291 giorni. Si tratta di proiezioni in ogni caso non completamente sovrapponibili, dal momento che il dato del Dragone riguarda il percorso accelerato e misura il tempo fino all’avvio della sperimentazione (definito come acquisizione del primo consenso informato). Mentre quelli europei e statunitensi si riferiscono all’attivazione dei centri. Quanto alle ragioni del divario, il ritardo del Vecchio Continente è legato soprattutto alle attività operative che precedono l’avvio effettivo della sperimentazione. Tra queste figurano la negoziazione e la sottoscrizione dei contratti tra promotori e strutture sanitarie, la definizione dei budget, la formazione del personale, la predisposizione dei sistemi e dei servizi necessari e la disponibilità dei medicinali sperimentali e dei materiali di laboratorio. Il Biotech Act interviene principalmente sulla procedura di Clinical trial application (Cta), senza affrontare direttamente tutti questi aspetti. Per l’Efpia “la semplificazione normativa deve essere accompagnata da investimenti nelle infrastrutture di ricerca, maggiore disponibilità di personale qualificato e interventi per accelerare l’attivazione dei centri e il reclutamento dei partecipanti”.

Le modifiche richieste alla proposta europea Nel confronto legislativo, l’associazione delle industrie farmaceutiche individua sette aree di intervento per rendere più efficiente il sistema europeo delle sperimentazioni cliniche. Tra le priorità figurano procedure autorizzative più rapide e prevedibili (con una valutazione coordinata degli aspetti regolatori ed etici) e un rafforzamento del ruolo dello Stato membro relatore. “L’obiettivo è ridurre le richieste di informazioni duplicate o contrastanti da parte delle autorità nazionali”. Richiesta inoltre una maggiore armonizzazione dei requisiti tra i Paesi (evitando l’introduzione di ulteriori richieste nazionali) e la possibilità di riutilizzare le informazioni già valutate attraverso un dossier centrale condiviso tra più studi. Un altro punto riguarda la valutazione in parallelo delle modifiche ai protocolli, per limitare i ritardi amministrativi. Un ruolo importante è attribuito anche al Clinical Trials Information System (Ctis), attraverso cui vengono presentate e gestite le domande di autorizzazione degli studi clinici. Secondo l’associazione, il sistema dovrà disporre degli strumenti necessari per sostenere concretamente le semplificazioni previste.