Sei oncologi su dieci riferiscono episodi frequenti e intensi di burnout. Il 64 per cento dichiara di aver subito minacce o aggressioni verbali da parte di pazienti o familiari, mentre il 55 per cento dedica almeno sei ore alla settimana ad attività amministrative e burocratiche. È il quadro che emerge da una survey promossa dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), che ha coinvolto oncologi medici rappresentativi dell’intero territorio nazionale.

I risultati mettono in evidenza alcune delle principali criticità che condizionano il benessere professionale degli specialisti: carichi di lavoro elevati, insufficiente accesso al supporto psicologico, adempimenti amministrativi e crescente esposizione a episodi di violenza. Un insieme di fattori che, oltre a incidere sulla qualità di vita degli operatori, pone interrogativi sull’organizzazione e sulla sostenibilità dell’assistenza oncologica.

Supporto psicologico e sicurezza tra le priorità

Tra gli elementi più rilevanti dell’indagine emerge la difficoltà di accedere a servizi di supporto al benessere psicologico e professionale: il 54 per cento degli intervistati ha segnalato infatti una disponibilità insufficiente di queste risorse.

Il tema del burnout si intreccia con la particolare intensità emotiva del lavoro oncologico, caratterizzato dalla gestione di patologie complesse, dalla relazione continuativa con i pazienti e dal coinvolgimento delle famiglie in percorsi diagnostici e terapeutici spesso difficili. A questi aspetti si aggiungono le responsabilità organizzative, la necessità di mantenere aggiornate le competenze e la conciliazione tra attività clinica e vita personale.

Un altro dato riguarda la sicurezza degli operatori: il 64 per cento degli oncologi coinvolti nella survey ha dichiarato di aver subito minacce o aggressioni verbali da parte di pazienti o familiari. Nel due per cento dei casi gli episodi hanno comportato anche un’aggressione fisica.

La violenza nei confronti del personale sanitario rappresenta quindi un ulteriore elemento di vulnerabilità, che si aggiunge alle condizioni di stress legate alla pratica clinica e richiede interventi di prevenzione e protezione nei luoghi di cura.

Il peso della burocrazia sull’attività clinica

La survey evidenzia anche il tempo sottratto all’assistenza diretta dai compiti amministrativi. Il 55 per cento degli oncologi dichiara di dedicare almeno sei ore alla settimana al controllo e alla compilazione di documenti, alla gestione della posta elettronica, alle cartelle cliniche e ad altre mansioni burocratiche.

Secondo Rossana Berardi, presidente eletto dell’Aiom, “il peso degli adempimenti amministrativi è ormai eccessivo e riduce il tempo disponibile per la cura”. Sebbene alcune strutture abbiano introdotto misure organizzative per alleggerire queste attività, “circa sei oncologi su dieci lavorerebbero ancora in contesti nei quali tali interventi non sono previsti”, rimarca la specialista, che dirige l’oncologia medica universitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche (Ancona).

In questo senso, un contributo può giungere dalle nuove tecnologie e dalla semplificazione dei processi, con una revisione organizzativa che rispetti comunque in primis le disposizioni a tutela dei pazienti.

Tra le misure indicate dagli intervistati per migliorare il benessere professionale, l’82 per cento ha individuato nella riduzione dei carichi di lavoro una priorità, mentre il 35 per cento ritiene necessario un maggiore riconoscimento e una più adeguata valorizzazione della propria attività professionale.

Aiom e Fiaso avviano un percorso di collaborazione

L’indagine rappresenta il primo passaggio di un’iniziativa congiunta tra Aiom e Fiaso, che prevede anche una seconda rilevazione rivolta ai rappresentanti delle direzioni generali e sanitarie delle aziende del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è affiancare alla prospettiva dei professionisti quella di chi ha responsabilità gestionali e organizzative, per individuare possibili interventi sulle criticità emerse.

Le due organizzazioni hanno inoltre firmato un nuovo protocollo d’intesa e collaborazione, che farà da cornice a una serie di iniziative comuni.

“Il benessere degli operatori rappresenta una componente essenziale per tutelare la qualità, la sicurezza e anche la sostenibilità dei servizi sanitari”, afferma Massimo Di Maio, presidente dell’Aiom. Richiamando i dati pressoché analoghi raccolti dalla Società europea di oncologia medica (Esmo) a livello dell’intero continente, lo specialista, che dirige l’oncologia medica universitaria a Le Molinette di Torino, ritiene che “la complessità dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’intensità emotiva della relazione con i pazienti e i carichi assistenziali rendono necessario monitorare sistematicamente le condizioni di lavoro degli oncologi”.

Anche per Giuseppe Quintavalle, presidente Fiaso, la tutela dei professionisti deve essere considerata parte integrante delle politiche per la qualità dell’assistenza. “L’attenzione non può limitarsi alla prevenzione delle aggressioni, ma deve comprendere anche il contrasto al burnout, la gestione dei carichi di lavoro, la riduzione degli adempimenti burocratici e l’accesso al sostegno psicologico”.

Il rischio psicosociale al centro delle richieste alle istituzioni

Sul fronte delle possibili risposte, Berardi propone di riconoscere in maniera formale la particolare esposizione degli oncologi, degli ematologi e dei professionisti delle cure palliative ai rischi psicosociali ed emotivo-relazionali connessi all’attività lavorativa.

La richiesta è di promuovere linee guida nazionali e misure organizzative concrete, in modo da superare un approccio che affida prevalentemente alla capacità individuale dei professionisti la gestione dello stress.

La prospettiva indicata dall’Aiom e dalla Fiaso è dunque quella di intervenire sulle condizioni strutturali del lavoro sanitario, affiancando alla tutela della sicurezza e della salute psicologica degli operatori una revisione dei processi organizzativi. Un tema che riguarda anche la capacità del Servizio sanitario nazionale di garantire continuità, qualità e sostenibilità delle cure oncologiche.