La maggior parte degli antibiotici viene prescritta sul territorio, ma senza un esame che identifichi il microrganismo e le sue eventuali resistenze, al contrario di quanto avviene in ospedale. Una differenza importante che contribuisce non poco al fenomeno dell’antibioticoresistenza (Amr). A sottolinearlo è Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli Ets) in occasione della Settimana mondiale per la consapevolezza sull’antimicrobicoresistenza, che si celebra dal 18 al 24 novembre.

“Negli ospedali il percorso è codificato e ben gestito – spiega – il laboratorio di microbiologia riceve il campione e, grazie alle tecnologie oggi disponibili, in un tempo compreso tra 45 minuti e un’ora e mezza è in grado di identificare il microrganismo responsabile dell’infezione e rilevare eventuali marcatori di resistenza, fornendo al medico informazioni preziose per orientare tempestivamente la terapia. Tutto questo, però, sul territorio manca”.

“Oggi abbiamo le Case di Comunità, che stanno per entrare pienamente in funzione – continua Clerici – ed è lì che vanno inseriti i test diagnostici rapidi, in grado di riconoscere in poco tempo i germi più comuni, per esempio quelli delle infezioni respiratorie, e le principali resistenze. Le tecnologie lo consentono: il medico di medicina generale può richiedere l’esame, avere l’esito in circa un’ora e prescrivere l’antibiotico giusto solo quando serve”.

Portare la diagnosi microbiologica anche sul territorio

Il rischio, come si ripete ormai da tempo, è che entro il 2050 i decessi attribuibili all’Amr arrivino fino a 39 milioni. Già oggi, le infezioni resistenti sono la causa diretta di 1,27 milioni di morti all’anno nel mondo e sono associate a oltre 4,7 milioni di decessi. L’Italia è uno dei Paesi europei più colpiti con circa 20mila decessi ogni anno.

Ad alimentare il problema anche lo scarso interesse delle aziende per la ricerca e sviluppo di nuove molecole. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità gli antibiotici in sperimentazione clinica sono scesi da 97 nel 2023 a 90 nel 2025 e, dei 17 nuovi farmaci approvati dal 2017, solo due appartengono a una classe davvero nuova. Questo anche perché in media, a fronte di una decina di anni di ricerca per sviluppare un nuovo antibiotico, serve appena un anno perché i batteri sviluppino una resistenza e lo rendano meno efficace. Ogni antibiotico disponibile andrebbe quindi considerato una risorsa preziosa da proteggere, da usare in maniera appropriata e solo quando necessario. Da qui l’importanza della diagnosi microbiologica che deve essere portata anche fuori dall’ospedale.

Un supporto per i pediatri di libera scelta

“Un esempio concreto è rappresentato dalle infezioni respiratorie in età pediatrica, frequentemente causate da virus e per le quali gli antibiotici non sono efficaci” fa notare Tommaso Giani, professore dell’Università degli Studi di Firenze e segretario del Comitato di studio per gli antimicrobici (Cosa).

“La disponibilità di test rapidi per la ricerca dei principali virus respiratori può aiutare il pediatra a orientare le scelte terapeutiche, evitando prescrizioni antibiotiche non necessarie quando viene identificata un’infezione virale e contribuendo, in caso di negatività, alla valutazione di una possibile eziologia batterica”.

A patto però che sia coinvolto anche il microbiologo clinico, che può essere una importante figura di riferimento per supportare i clinici nell’utilizzo delle nuove tecnologie diagnostiche, “garantendo la scelta delle metodiche più appropriate, la qualità dei risultati e la loro corretta interpretazione” aggiunge l’esperto.

Ragionare in ottica One health

Fondamentale però ragionare sempre nell’ottica One Health per contrastare l’antimicrobicoresistenza. “La sorveglianza microbiologica deve integrare i dati clinici che descrivono la diffusione del fenomeno nell’uomo con il monitoraggio dei batteri resistenti e dei geni di resistenza negli animali da allevamento e da compagnia, negli alimenti e nell’ambiente, comprese le acque reflue, quelle superficiali e il suolo” sottolinea Simone Ambretti, professore dell’Università di Bologna e componente del Cosa.

“La condivisione dei dati tra laboratori clinici, veterinari e ambientali permette di individuare precocemente nuove resistenze, comprenderne le vie di diffusione e orientare interventi coordinati di prevenzione e uso appropriato degli antibiotici in medicina umana e veterinaria” aggiunge.

Curare meglio e spendere meno

Amcli ricorda infine alcune semplici regole che ciascuno può seguire: assumere antibiotici solo su prescrizione medica e mai per influenza e raffreddore, che sono causati da virus; rispettare dosi e durata della terapia indicate dal medico; non conservare in casa avanzi di farmaci né condividerli con altri, ma smaltirli negli appositi contenitori delle farmacie; prevenire le infezioni con l’igiene delle mani e le vaccinazioni raccomandate.

“Appropriatezza è la parola chiave” conclude Clerici. “Spesso le confezioni di antibiotici contengono più compresse di quelle necessarie per la terapia, per esempio otto quando ne servono sei o sette: gli avanzi finiscono nel cassetto e alla prima tosse o al primo rialzo di febbre si torna a usarli senza consultare il medico. È un’abitudine da evitare, perché alimenta le resistenze. Investire nella diagnosi microbiologica sul territorio significa curare meglio i pazienti, ridurre i ricoveri e i costi per il Servizio sanitario nazionale e preservare l’efficacia degli antibiotici per le generazioni future”.