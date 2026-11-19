Oltre 250 firme di scienziati, ricercatori, medici e professionisti della sanità tra i più illustri del Paese accompagnano una lettera appello rivolta alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in merito ai lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 istituita con la legge 22/2024.

“Giudichiamo un dovere etico e civile intervenire sulle modalità delle audizioni, perché esse sollevano gravi questioni relative all’uso delle prove scientifiche, al rispetto delle competenze e della persona degli esperti auditi, all’esercizio delle prerogative parlamentari e alla correttezza istituzionale delle procedure adottate” riporta il documento firmato, tra gli altri, da Giorgio Parisi professore emerito di fisica teorica, Università di Roma “La Sapienza” e premio Nobel per la Fisica nel 2021, Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano e i presidenti della Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza (Simeu), la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), la Società italiana di medicina interna (Simi), Società Italiana d’Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) – insieme ai primari che nel 2020 erano in prima linea.

La commissione d’inchiesta

Le critiche alla conduzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19 non sono nuove e si sono accumulate nel corso dei lavori, coinvolgendo società scientifiche, ricercatori e alcuni componenti della stessa Commissione. A riaccendere il confronto è stata, in particolare, la recente audizione di Giovanni Rezza, epidemiologo ed ex direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute e in precedenza direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), lo scorso 10 novembre.

Come racconta su Il Foglio Enrico Bucci, professore aggiunto di biologia, Shro presso la Temple University di Philadelphia, tra i firmatari della lettera, Rezza è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid per oltre quattro ore “durante le quali l’accertamento dei fatti è stato ripetutamente sostituito dalla ricerca di conferme a conclusioni già formulate”.

“Rezza era convocato per una ‘libera audizione’, ma si è trovato a dover respingere insinuazioni personali e a difendersi da contestazioni che andavano ben oltre le domande necessarie a ricostruire quanto accaduto durante la pandemia” scrive Bucci. “La questione riguarda anche la responsabilità di chi presiedeva la seduta, perché una commissione parlamentare dispone di poteri definiti dalla legge e deve esercitarli rispettando regole precise”.

La replica delle società scientifiche

L’audizione ha subito suscitato la reazione di diverse società scientifiche – tra cui la Società italiana di medicina d’emergenza-urgenza (Simeu), la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), la Società italiana di terapia antinfettiva (Sita), la Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e la Società italiana di medicina interna (Simi) – che hanno chiesto chiarimenti in merito e un’analisi del sistema.

“Attraverso i loro due comunicati congiunti, Simeu, Siaarti e Simi da una parte, Sita e Simit dall’altra, hanno censurato i toni e le modalità di conduzione dei lavori della Commissione, contestando la trasformazione dell’accertamento dei fatti in un giudizio sulle singole persone” riporta la lettera. “Ancora una volta, le cinque società hanno richiamato la necessità di una valutazione rigorosa delle evidenze scientifiche e delle conoscenze disponibili all’epoca, come pure di una selezione equilibrata degli auditi, nonché di un esame delle responsabilità istituzionali e delle carenze organizzative che comprenda quelle relative alle Regioni”

Le critiche delle società scientifiche

“Capire cos’è accaduto durante la pandemia è un dovere verso i cittadini, verso le vittime e verso chi ha curato” scrivono Simeu e Siaarti in un comunicato congiunto a cui ha aderito anche la Simi. “Ma il valore di un’inchiesta dipende dal suo metodo e in sanità esiste un solo metodo: quello scientifico dell’audit clinico e degli strumenti del risk management”.

Secondo le società scientifiche, dunque, l’analisi deve essere rivolta ai sistemi e non alle persone, con l’obiettivo non tanto di individuare un colpevole, quanto di ricavare indicazioni utili per il futuro.

“L’andamento attuale dei lavori della Commissione si allontana da questi principi” continuano le due società. “La scelta dei soggetti auditi non riflette in modo equilibrato la comunità scientifica e professionale che ha gestito l’emergenza; evidenze di qualità molto diversa – singole testimonianze, opinioni, studi controllati, dati di sorveglianza – vengono poste sullo stesso piano; i toni di alcune sedute, culminati nella recente audizione dell’ex Ministro della Salute Roberto Speranza, non appartengono a un’istituzione chiamata ad accertare fatti. Lo stesso perimetro dell’inchiesta, infine, esclude l’operato delle Regioni, che hanno organizzato posti letto, reti dell’emergenza, personale e assistenza territoriale: un’analisi che ignora metà del sistema non può produrre lezioni davvero utili”.

Valutare in base alle conoscenze disponibili

Solidarietà nei confronti di Rezza e di tutti i professionisti, scienziati ed esperti, chiamati a riferire alla Commissione, che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza pandemica è arrivata anche dalla Società Italiana d’Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti).

“La Società Italiana d’Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica esprime sconcerto e preoccupazione per le modalità del confronto durante l’audizione del professor Rezza” afferma Enrico Di Rosa, presidente Siti, tra i firmatari della lettera. “Accertare i fatti, valutare le decisioni e analizzare gli eventuali errori è legittimo e necessario. Delegittimare chi ha operato al servizio del Paese non lo è. Le scelte compiute durante la pandemia devono essere valutate alla luce delle conoscenze disponibili in quel momento e delle effettive responsabilità istituzionali”.

“La nostra Società scientifica auspica, inoltre, che i lavori della Commissione proseguano nel rispetto della dignità dei professionisti e del rigore del confronto scientifico, evitando contrapposizioni politiche, ideologiche e personali” continua Di Rosa.

L’appello ai presidenti delle Camere

I firmatari chiedono quindi ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica un intervento istituzionale esplicito, affinché venga verificato il corretto esercizio delle prerogative parlamentari e siano garantiti il rispetto degli esperti auditi e delle procedure collegiali. Tra le richieste anche quella di assicurare una distinzione chiara tra le dichiarazioni dei singoli commissari e le conclusioni ufficiali della Commissione, adottando criteri trasparenti e verificabili per la valutazione delle evidenze scientifiche.

Gli scienziati invitano inoltre ad affrontare nelle sedi parlamentari competenti la questione delle responsabilità regionali e a riportare al centro dei lavori la preparazione alle future emergenze sanitarie.

“La libertà d’indagine del Parlamento è garanzia essenziale della democrazia ed esige per questo il rispetto delle regole che ne assicurano la legittimità”, scrivono i firmatari, ricordando che le contestazioni sono ormai arrivate anche dall’interno della Commissione e che sono già intervenute le Presidenze delle Camere.

L’appello si conclude con un richiamo alla memoria delle vittime della pandemia e al lavoro degli operatori sanitari: “Chiediamo che tali comportamenti cessino e che la Commissione sia ricondotta alla funzione istituzionale per la quale è stata costituita”.