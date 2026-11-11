Influenza aviaria zoonotica: la Commissione europea vara il nuovo quadro One Health per la prevenzione e la risposta

La Commissione europea ha varato un quadro strategico intersettoriale basato sull’approccio One Health per rafforzare coordinamento, preparazione e contrasto all’influenza aviaria ad alta patogenicità con potenziale zoonotico. L’iniziativa di Bruxelles nasce dall’esigenza di armonizzare le misure di biosicurezza, la sorveglianza epidemiologica e le risposte emergenziali nell’Unione europea a fronte di una dinamica virale in costante mutamento biologico ed ecologico.

Oggi la valutazione del rischio formulata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) classifica la minaccia per la popolazione generale come bassa, elevandola a un livello da basso a moderato per i lavoratori esposti negli allevamenti e nelle filiere a contatto con volatili o animali infetti. L’estensione geografica del patogeno e il superamento delle barriere di specie registrati negli ultimi anni però hanno spinto le istituzioni comunitarie a formalizzare un documento operativo unico di riferimento.

Il salto di specie nei bovini e il picco tra i selvatici

A determinare l’accelerazione sul fronte regolatorio e preventivo sono i dati epidemiologici più recenti. Nel corso del 2024 il virus dell’influenza aviaria è stato riscontrato per la prima volta nelle bovine da latte, evidenziando una capacità di infezione verso mammiferi destinati alla produzione alimentare estranei al comparto avicolo.

La pressione virale nell’ecosistema europeo ha raggiunto livelli record: tra ottobre 2025 e agosto 2026 sono state segnalate circa settemila positività a virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità tra gli uccelli selvatici nel continente, il valore più elevato mai registrato. Questa combinazione tra serbatoi naturali persistenti, diffusione verso mammiferi da reddito e casi sporadici di trasmissione all’uomo rappresenta la criticità centrale che l’Unione intende monitorare prima di eventuali ulteriori mutazioni di adattamento.

L’architettura del documento europeo

Il nuovo framework europeo si articola attorno a tre macro-aree di intervento, mirate a standardizzare l’azione comune degli Stati membri, delle agenzie tecniche e della Commissione: la prima sezione riassume il compendio delle norme, delle politiche e delle strutture già vigenti a livello comunitario,creando un raccordo operativo tra la sanità animale, la tutela della salute pubblica e le disposizioni sulla medicina del lavoro.

La seconda parte descrive le modalità pratiche di risposta attraverso scenari a progressivo impatto sanitario, definendo in modo puntuale le catene di comando, le responsabilità di intervento e i flussi comunicativi che devono coinvolgere le autorità nazionali, il Comitato per la sicurezza sanitaria e le agenzie tecniche competenti.

L’ultimo capitolo individua le linee operative per consolidare il sistema difensivo europeo, concentrandosi sul rafforzamento della governance One Health, sulla sorveglianza integrata tra settori veterinario e umano, sull’incremento degli standard di biosicurezza e protezione occupazionale e sulla gestione trasparente della comunicazione del rischio verso gli operatori e la cittadinanza.