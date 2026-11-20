Superare un’organizzazione sanitaria ancora frammentata e centrata sulla singola prestazione per passare a una presa in carico continuativa, integrata e personalizzata. È la proposta avanzata da Fondazione Onda Ets alle istituzioni in occasione della presentazione a Roma della dodicesima edizione del Libro bianco, dal titolo “La crescita delle cronicità in un mondo che invecchia. Verso nuovi modelli organizzativi tra innovazione e sostenibilità”, realizzato con il contributo non condizionante di Farmindustria e disponibile in open access sul sito di FrancoAngeli.

La pressione sul Ssn

L’urgenza di una revisione strutturale del Servizio sanitario nazionale nasce dall’impatto demografico ed epidemiologico delle patologie croniche. Secondo i dati riportati nel documento, gli ultrasessantacinquenni rappresentano oggi il 25,1% della popolazione italiana (dati Istat 2026). Nel Paese, 12,8 milioni di persone convivono con almeno due patologie croniche e oltre 7 milioni presentano anche limitazioni funzionali, una condizione che riguarda più di un over 65 su tre (35,4%). Su scala europea, le malattie croniche non trasmissibili determinano circa l’80% del carico complessivo di malattia e assorbono il 70% della spesa sanitaria.

Il ruolo del care manager e della riconciliazione terapeutica

Per accompagnare il paziente tra ospedale, territorio e domicilio riducendo complicanze e ricoveri evitabili, il documento individua sei direttrici operative. Sul piano clinico-organizzativo, la proposta punta all’adozione di un unico piano di cura personalizzato e condiviso tra i diversi specialisti, calibrato anche su fragilità, autonomia e bisogni sociali. A questo si affianca l’introduzione di un referente sanitario alla dimissione, un care manager incaricato di raccordare l’ospedale con il medico di medicina generale, gli specialisti e i servizi domiciliari.

Un ulteriore snodo riguarda la sicurezza farmacologica, attraverso la revisione sistematica e periodica delle terapie nei pazienti politrattati per prevenire interazioni, duplicazioni e prescrizioni non più necessarie, favorendo l’aderenza.

“Oggi una persona con più malattie croniche rischia di dover gestire autonomamente visite, specialisti, farmaci e controlli, spesso senza un professionista che tenga insieme il suo percorso di cura” osserva Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets, sottolineando la necessità che il Ssn si riorganizzi intorno ai bisogni delle persone.

Prevenzione, sanità territoriale e valutazione degli esiti

Sul fronte delle risorse e dell’organizzazione territoriale, il Libro bianco sollecita il superamento dell’attuale quota del 5% del finanziamento sanitario destinata alla prevenzione, chiedendo stanziamenti stabili e pluriennali per screening, vaccinazioni, diagnosi precoce e stili di vita. Parallelamente, viene indicato il potenziamento delle équipe territoriali e dell’integrazione sociosanitaria mediante strumenti digitali interoperabili, telemedicina e monitoraggio a distanza, così da agevolare anche l’accesso tempestivo alle terapie innovative. La sesta direttrice riguarda infine la governance e l’equità: la qualità dell’assistenza dovrà essere misurata considerando i ricoveri evitabili, l’autonomia e la qualità di vita dei pazienti, garantendo un’attenzione sistematica alle differenze di sesso e genere e un maggiore supporto ai caregiver familiari.

Il contributo dell’innovazione farmaceutica

Alla presentazione del volume è intervenuto anche il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, che ha richiamato il ruolo della ricerca industriale nel rispondere alla multimorbilità, citando una pipeline globale di 23.000 farmaci in sviluppo. Ricordando l’impatto registrato in Italia, tra cui una riduzione del 41% della mortalità nelle malattie croniche, 290.000 pazienti curati per l’epatite C al 2026, oltre un milione di sopravvissuti in più a un tumore rispetto a dieci anni fa e 275 farmaci per malattie rare autorizzati in Europa contro i 7 del 2007. Cattani ha evidenziato la necessità di consolidare una visione condivisa tra industria, istituzioni, professionisti, Regioni e associazioni di pazienti per accelerare l’accesso alle cure.