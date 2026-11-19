Lo sviluppo della telemedicina e dei servizi di prossimità sta progressivamente spostando la cura fuori dall’ospedale, permettendo ai pazienti di usufruire di servizi vicini a casa, con tempi di attesa minori e una mobilità più snella, ma la disomogeneità territoriale resta l’ostacolo più grande da superare. È quanto emerso dalla survey somministrata a più di 20 associazioni di pazienti nella cornice della campagna “Connessioni di Cura – Conoscere per agire”, il progetto promosso da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca Italia per offrire occasioni di confronto sui temi del mondo salute alle realtà del Terzo Settore.

Alla domanda riguardante gli ostacoli per portare la cura vicino alle persone, il 26% delle risposte ha indicato le disparità geografiche come principale criticità, seguita da risorse insufficienti per il territorio e l’assistenza domiciliare integrata (21%) e dallo scarso coordinamento tra ospedale e comunità (20%).

“La sanità ai tempi dell’innovazione”

Del significato di questi dati, del futuro della logistica sanitaria e dei nuovi modelli di valore e sostenibilità si è parlato oggi al Mind di Milano, in occasione dell’evento “La sanità ai tempi dell’innovazione”, primo incontro nazionale della campagna. Durante l’evento istituzioni, professionisti, esperti ed enti si sono confrontati sul futuro della sanità, in una giornata costruita per favorire un coinvolgimento attivo delle Associazioni di pazienti.

“Nuovi modelli di presa in carico, ripensare la logistica come vera infrastruttura di cura e dare nuovo valore a ciò che l’innovazione produce: sono le tre direttrici su cui oggi abbiamo scelto di confrontarci” dichiara Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge. “Ma riscrivere l’equità significa implementare un modello in cui le associazioni siano interlocutori attivi, non solo destinatari delle decisioni. Con ‘Connessioni di Cura’ vogliamo creare strumenti per potenziare questo percorso”.