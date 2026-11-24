Dedalus guiderà la trasformazione digitale del sistema sanitario pubblico in Ecuador, costruendo un ecosistema integrato dal territorio all’alta specialità. L’accordo tra il governo sudamericano e il gruppo leader nel software sanitario e nella diagnostica è stato firmato nelle scorse settimane.

“Il progetto con il ministerio de Salud Pública dell’Ecuador rappresenta uno dei più ambiziosi programmi di trasformazione digitale sanitaria in America Latina e conferma il ruolo di Dedalus come partner di riferimento dei sistemi sanitari pubblici”, ha dichiarato Vincenzo Giannattasio dell’Isola, amministratore delegato di Dedalus Italia e LATAM.

“Mettere in rete i tre livelli assistenziali, dai Centros de Salud agli ospedali ad alta specializzazione, significa garantire continuità di cura a ogni cittadino, indipendentemente da dove vive. In un Paese con una geografia complessa come l’Ecuador, questa infrastruttura crea inoltre le condizioni per sviluppare servizi di telemedicina e assistenza a distanza, favorendo la collaborazione tra professionisti, la condivisione delle competenze specialistiche e la presa in carico dei pazienti anche sul territorio. Un ecosistema interoperabile e basato su standard apre la strada a un’assistenza che va verso il paziente e non il contrario, riducendo spostamenti e tempi di attesa”.

Il sistema sanitario pubblico ecuadoriano

Si articola su tre livelli assistenziali: il primo costituito da circa 1.700 Centros de Salud, strutture territoriali ambulatoriali distribuite su tutto il Paese; il secondo composto da ospedali generali; il terzo formato da ospedali ad alta specializzazione.

La rete ospedaliera conta complessivamente circa 160 strutture distribuite su tutto il territorio. I cittadini accedono principalmente ai Centros de Salud o ai pronto soccorso degli ospedali di secondo livello, per poi essere indirizzati verso le strutture di alta specialità in base alle condizioni cliniche. L’integrazione dei dati lungo questo percorso è uno degli obiettivi centrali del progetto.

Cosa prevede il progetto

L’obiettivo è potenziare e collegare il software già in uso presso il primo livello di cura, sviluppato dalla struttura IT del Ministerio de Salud Pública. Attraverso standard di interoperabilità, la soluzione valorizzerà e preserverà gli investimenti già effettuati, evitando sostituzioni non necessarie e garantendo continuità operativa. Gli ospedali, oggi caratterizzati da livelli di maturità digitale differenti, saranno coinvolti in un percorso di completa digitalizzazione.

Reti multi-hub per laboratori e radiologia

Per i servizi di laboratorio e radiologia saranno implementate piattaforme multi-hub, che consentiranno di creare una rete nazionale di servizi. L’obiettivo è ottimizzare l’utilizzo delle apparecchiature e delle competenze professionali oggi distribuite nelle diverse realtà territoriali.

Gestione farmaceutica

La digitalizzazione del magazzino farmaci permetterà di monitorare in modo puntuale giacenze e consumi, favorendo una rete di approvvigionamento interospedaliera e contribuendo a ridurre il ricorso agli acquisti diretti da parte dei cittadini.