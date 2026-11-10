Demenze, Sin, SINdem e Sno: “Serve un adeguato sostegno finanziario per rendere operativo il Piano Nazionale”

Non basta il nuovo Piano Nazionale Demenze approvato l’8 settembre dal Tavolo permanente sulle demenze e ora al vaglio della Conferenza Unificata, ma servono anche le risorse necessarie per metterlo in atto. La richiesta arriva dalla Società italiana di neurologia (Sin), l’Associazione autonoma aderente alla Sin per le demenze (SINdem) e la Società delle scienze neurologiche ospedaliere (Sno) che chiedono al Parlamento di prevedere, nella Legge di Bilancio 2027, risorse dedicate al nuovo Piano per tradurne gli obiettivi in servizi concreti e omogenei su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo Piano punta a rafforzare prevenzione, diagnosi tempestiva, assistenza e sostegno alle famiglie, ma un finanziamento specifico, adeguato e stabile, il rischio è che gli obiettivi non trovino una piena applicazione nei servizi e che continuino ad ampliarsi le differenze territoriali nell’accesso alla diagnosi e alla presa in carico.

“La piena attuazione del Piano Nazionale Demenze richiede risorse certe, adeguate e continuative” dichiara Mario Zappia, presidente della Sin. “Chiediamo quindi che la Legge di Bilancio preveda finanziamenti dedicati, affinché il Piano possa tradursi in servizi e percorsi assistenziali concreti e omogenei su tutto il territorio nazionale. Investire nelle demenze significa rafforzare la diagnosi tempestiva, la formazione dei professionisti, la ricerca, le tecnologie diagnostiche e l’integrazione tra ospedale e territorio, garantendo al tempo stesso continuità nella presa in carico e sostegno ai caregiver”.

La Strategia italiana per la salute del cervello

La richiesta si inserisce pienamente nella Strategia italiana per la salute del cervello, promossa dalla Sin a partire dal 2024, che ha posto l’Italia tra i primi Paesi al mondo a declinare a livello nazionale il Piano d’azione globale intersettoriale dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’epilessia e gli altri disturbi neurologici 2022–2031, volto a rafforzare la prevenzione, la cura e l’assistenza per le persone con patologie neurologiche.

“La destinazione di risorse adeguate alla gestione delle demenze è il requisito fondamentale al fine di poter offrire ai pazienti con decadimento cognitivo i migliori standard di diagnosi e cura” dichiara Marco Bozzali, presidente della SINdem. “È necessario un percorso integrato per l’identificazione precoce delle demenze e la messa in atto degli interventi più appropriati nei diversi stadi di malattia, con l’obiettivo di ridurre l’impatto di patologie altamente disabilitanti sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e, in ultimo, dell’intera società”.

Pressione crescente

In Italia vivono oggi oltre 1,43 milioni di persone con demenza. Un numero che secondo Alzheimer Europe, entro il 2050 potrebbe crescere del 54%,v arrivando a circa 2,2 milioni di casi. A livello mondiale le persone con una forma di demenza sono oltre 55 milioni e l’invecchiamento della popolazione determinerà un ulteriore aumento della prevalenza nei prossimi decenni con una pressione sui sistemi sanitari e sociali che è destinata ad aumentare rapidamente.

Le demenze hanno un forte impatto sulle persone, sulle famiglie e sulla sostenibilità del welfare. Poiché gran parte dell’assistenza è garantita dai caregiver familiari, la risposta deve integrare dimensione sanitaria e sociale, rafforzando i Centri per i disturbi cognitivi e le demenze, i servizi territoriali, il raccordo con la medicina generale, l’assistenza domiciliare e la presa in carico multidisciplinare. Il finanziamento del Piano dovrà inoltre ridurre le disomogeneità regionali, garantendo accesso alla diagnosi, alle cure e all’assistenza indipendentemente dal luogo di residenza e dalle condizioni economiche

“Chi lavora ogni giorno nei reparti di neurologia sa che la diagnosi di demenza è soltanto l’inizio di un percorso che può durare molti anni” conclude Pasquale Palumbo, presidente Sno. “Il nuovo Piano Nazionale Demenze deve garantire ai pazienti e alle loro famiglie punti di riferimento certi, anche quando la malattia progredisce e cambiano le necessità assistenziali. Come SNO riteniamo fondamentale che al finanziamento si accompagnino obiettivi chiari e verificabili, per misurare i miglioramenti nell’assistenza e intervenire dove persistono le criticità”.