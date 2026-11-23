Negli appalti sanitari, l’origine dei pro­dotti è passata da elemento secon­dario a profilo sempre più rilevante nella partecipazione alle gare. Dal 30 giugno 2025, infatti, il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1197 ha introdotto sostanziali novità:

Con l’articolo1, ha escluso gli operatori eco­nomici originari della Repubblica popolare ci­nese – come definiti dall’articolo 6, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2022/1031) – dalle gare per dispositivi medici (codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1) di valore stimato pari o superiore a 5 milioni di euro, calcolato sull’intera procedura, anche se divisa in lotti (Tar Campania, Ord. 23 ottobre 2025, n. 2521 e Tar Bologna, Ord. 22 ottobre 2025, n. 322).

All’articolo 2, ha invece obbligato l’aggiudicata­rio a garantire che i beni e i servizi di origine cine­se non superino il cinquanta per cento del valore totale del contratto. Molte stazioni appaltanti hanno quindi iniziato a chiedere ai concorrenti di dichiarare l’origine dei prodotti offerti sin dal­la busta amministrativa. Una dichiarazione che sembra semplice, ma che, in realtà, richiede di rispondere a una domanda tutt’altro che banale: da dove viene, giuridicamente, un prodotto.

L’origine che conta

Il Regolamento 2025/1197 rinvia all’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013) il quale, in estrema sintesi, afferma che se alla produ­zione di un prodotto hanno contribuito più Paesi, la merce è originaria di quello in cui ha subito l’ulti­ma trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, che abbia dato luogo a un prodotto nuovo o a una fase importante della fabbricazione: l’origine non coincide quindi necessariamente con il marchio commerciale, né con la sede del fabbri­cante indicata nella marcatura CE.

La Commissione europea, nelle FAQ relative all’ap­plicazione della misura IPI ai dispositivi medici, ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia del cinquanta per cento, rileva l’origine del dispositi­vo medico finito nel suo complesso, determinata in base al criterio dell’ultima trasformazione so­stanziale di cui all’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione e non l’origine dei singoli componenti incorporati nel prodotto.

L’origine del dispositivo medico è dunque determinata dal Paese in cui viene effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale: così, ad esempio, un dispositivo ideato e progettato in Europa, ma fabbricato in Cina, sarà ragionevolmente considerato di origine cinese, mentre un dispositivo che è composto di alcuni componenti cinesi potrà essere qualificato come originario di un altro Paese, qualora in quest’ultimo abbia luogo la trasformazione determinante.

Non sono invece sufficienti ad incidere sull’origine del prodotto operazioni meramente accessorie, quali quelle indicate dall’art. 34 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra cui, ad es., il riconfezionamento, l’apposizione di marchi o etichette e il semplice assemblaggio di componenti ecc.

E i medicinali?

Per i medicinali, il quadro normativo è distinto da quello relativo ai dispositivi medici. I primi non rientrano infatti nell’ambito oggettivo della misura IPI introdotta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, né l’articolo 170 (rubricato “Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi”) del dlgs. 36/2023 costituisce una base generale per introdurre preferenze legate all’origine negli ap­palti di forniture dei settori ordinari, come chiarito dall’Anac nel parere numero 38/2024, in quanto la norma trova applicazione solo per gli appalti nei settori speciali (gas, energia termica ecc.).

L’origine dei medicinali è tuttavia destinata ad assumere crescente rilievo nella disciplina degli appalti pubblici. Il Critical Medicines Act prevede, per i medicinali critici rientranti nel suo ambito di applicazione, misure volte a favorire gli approvvi­gionamenti di prodotti e principi attivi fabbricati nell’Unione europea.

In parallelo, la proposta di regolamento europeo sugli appalti pubblici (Public Procurement Act) del 9 settembre 2026 (COM(2026) 590) delinea un quadro più ampio per l’introduzione di preferenze europee fondate anche sull’origine dei beni.

La disciplina sull’origine dei prodotti, che al momen­to interessa solo i dispositivi medici, potrebbe quindi essere presa a riferimento, in una prospettiva non molto lontana, anche nel settore dei medicinali.

Certificato di origine, dichiarazione e prova

Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 (IPI) – richiamato dall’articolo 2 del Re­golamento (UE) 2025/1197 – l’aggiudicatario deve fornire prove adeguate del rispetto degli obblighi sull’origine, la cui attendibilità va valutata anche alla luce della coerenza tra documentazione doganale, etichette, schede tecniche e processo produttivo.

In tal senso, il certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle Camere di commercio o dalle auto­rità competenti del Paese interessato, costituisce una prova documentale dell’origine, così come, sul piano doganale, maggiore efficacia presenta l’informazione vincolante in materia di origine (Ivo), prevista dall’articolo 33 del Regolamento (UE) nume­ro 952/2013, valida tre anni e cogente per il titolare e le autorità doganali.

In entrambi i casi, però, le risultanze di questi documenti non vincolano auto­maticamente la stazione appaltante, che non può “fermarsi” alla produzione di un singolo certificato, ma, ai fini della verifica del rispetto della normativa sul Paese di origine, deve considerare la coerenza complessiva della documentazione disponibile.

I rischi di una dichiarazione mendace

Nel Codice degli appalti (dlgs. 36/2023) la dichiara­zione non veritiera non è più causa di esclusione automatica, come era previsto dall’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del vecchio Codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016). Oggi, detta dichiarazione rileva come grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), disposizioni che possono trovare applicazione anche alle informazioni false o fuorvianti rese “per negligenza” (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5589).

Ne deriva, quindi, che anche un errore non intenzionale sulla tracciabilità della filiera produttiva potrebbe “pesare”, soprattutto se si considera che la Stazione appaltante è chiamata a segnalare la circostanza all’Anac, con possibile iscrizione nel casellario fino a due anni, ove ci sia stato dolo o colpa grave (articolo 96, comma 15); segnalazione alla quale potrebbero aggiungersi anche le conseguenze degli articoli 75 (decaden­za da benefici) e 76 (sanzioni penali) del d.P.R. 445/2000.

Il soccorso istruttorio non sarebbe peraltro nemmeno utilmente invocabile, perché lo stesso consente di integrare dichiarazioni in­complete, non di correggere quelle non veritiere.

Superamento della soglia del 50%: esclusione o penale

Per l’Anac (parere di funzione consultiva n. 10 dell’1 aprile 2026) la violazione della soglia del cinquanta per cento, se accertata in sede di aggiudicazione, è ostativa all’affidamento e comporta l’esclusione dell’offerta, senza possibilità di sostituire i prodotti, per il principio di immodificabilità dell’offerta.

Di segno opposto il Tar Toscana (Sez. III, Ord. 16.7.2026, numero 480), che ha sospeso la clausola escludente per gli operatori non cinesi che offrano dispositivi cinesi oltre la soglia: l’esclusione contrasterebbe con la lettera dell’articolo 8 del Reg. 2022/1031, che pone obblighi a carico dell’aggiudicatario, con l’articolo 6, par. 6, lett. b), che la riserva agli operatori originari del Paese terzo, e con la finalità della misura.

Resterebbero a titolo di sanzione per il superamento della soglia, “solo” le penali dal dieci al trenta per cento del valore dell’appalto. Il merito del giudizio del Tar Toscana è fissato al 14 ottobre 2026 e sarà quindi interessante capire se l’orientamento espresso in sede cautelare verrà o meno confermato.

Cosa fare ora

Sicuramente è prudente rispettare la soglia del cin­quanta per cento, valutando, l’impugnazione delle clausole escludenti. Occorre inoltre documentare l’origine di ciascun prodotto, valutando una Ivo per quelli strategici e/o, comunque, acquisendo dai fornitori dichiarazioni verificabili.

Si dovrà inol­tre monitorare l’esecuzione dell’appalto se uno dei propri fornitori dovesse cambiare, potendo la circostanza incidere sull’origine del prodotto. Quest’ultima è ormai divenuta un elemento so­stanziale dell’offerta per i dispositivi medici e lo potrà diventare anche per i farmaci.

Trattarla come una mera formalità espone a rischi che vanno dall’esclusione alla penale, fino all’iscrizione nel casellario dell’Anac.