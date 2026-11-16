Entra nella fase operativa in Veneto la sperimentazione per il trasporto sanitario tramite droni alimentati a idrogeno verde. Il progetto “Padova Sandbox”, avviato nel marzo 2025 presso l’Aeroporto “Gino Allegri” di Padova — scalo gestito da Heron Air —, ha ufficialmente iniziato i test sull’intera filiera tecnologica ed energetica, puntando a realizzare un modello logistico a zero emissioni per la movimentazione di farmaci, campioni biologici e materiali biomedicali tra i poli ospedalieri della regione.

L’accordo istituzionale e il perimetro tecnico

L’iniziativa nasce dall’accordo di collaborazione per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata (Advanced Air Mobility) siglato nel maggio 2024 da Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Regione Veneto e Gruppo SAVE,con il coordinamento tecnologico e operativo affidato a H2G, divisione del Gruppo H2C specializzata nelle soluzioni per l’idrogeno verde. L’avvio delle attività sul campo è stato formalizzato nel corso di un incontro tecnico tra i partner,cui ha partecipato anche Davide Drago, Direttore Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari.

Il protocollo sperimentale attualmente in corso prevede la validazione di un ecosistema energetico chiuso all’interno dell’area aeroportuale. Il ciclo operativo parte dalla generazione di energia elettrica attraverso un impianto fotovoltaico da 50 kW installato nella Sandbox, che alimenta l’impianto KEB (Key Energy Builder) deputato alla produzione tramite elettrolisi, allo stoccaggio e all’erogazione di idrogeno verde. Il vettore energetico viene quindi impiegato per rifornire un drone multicottero cargo denominato GH2, impegnato in voli di prova all’interno del sedime aeroportuale in regime SAIL II, classificazione aeronautica che identifica un livello di rischio operativo molto basso.

Autonomia e capacità di carico

Sul piano delle specifiche tecniche, il velivolo cargo richiede dieci minuti per il rifornimento e garantisce un’autonomia fino a 100 chilometri. A pieno carico, con una capacità di trasporto complessiva di 4 chilogrammi e una velocità massima di 55 km/h, il drone consuma 350 grammi di idrogeno verde.

Verso i collegamenti ospedalieri nel 2027

Una volta consolidati i test all’interno dello scalo padovano nei prossimi mesi, la sperimentazione passerà all’operatività territoriale nel corso del 2027. Nella seconda fase sono infatti previsti voli al di fuori del perimetro aeroportuale in modalità Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS), ovvero senza contatto visivo diretto da parte del pilota, che manterrà il controllo del mezzo tramite strumentazione remota. L’obiettivo è collegare diversi poli logistici sanitari del Veneto,monitorando in volo i parametri di trasferimento del materiale sanitario alloggiato in un box refrigerato attraverso lo stesso idrogeno prodotto in aeroporto.

La strategia nazionale e le ricadute per la sanità regionale

L’integrazione tra innovazione aeronautica e fabbisogni della rete ospedaliera rappresenta il fulcro dell’operazione,come evidenziato dai vertici degli enti coinvolti.

“Accompagnare il Sistema Paese verso modelli di servizi aerei sostenibili, basati su mezzi innovativi, capaci di ridurre i tempi di percorrenza, i consumi energetici e le emissioni, è uno degli obiettivi che ENAC sta portando avanti negli ultimi anni e che ci sta proiettando in un futuro della mobilità aerea che è già presente”, ha dichiarato Carmela Tripaldi, direttore centrale Standard Tecnici e Operatività Aeronautica ENAC.

“A breve, pubblicheremo anche l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Area Avanzata,che ha rappresentato un’iniziativa pionieristica italiana, che traccia i risultati raggiunti e semplifica gli obiettivi da perseguire, in coerenza con la Drone Strategy europea. In questo ambito rientra anche il progetto “Padova Sandbox”,presentato alcuni giorni fa in sede EASA, che mira a realizzare un sistema a diretto supporto della collettività attraverso l’innovazione del concetto di mobilità”.

Sul versante delle ricadute per il servizio sanitario regionale, Diego Ruzza, Assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, ha sottolineato la prospettiva di messa a sistema della rete: “Siamo orgogliosi di essere la prima Regione ad aver contribuito ad avviare una Sandbox così strutturata la più avanzata sperimentazione a livello nazionale nella Mobilità Aerea Avanzata. L’obiettivo finale è passare dalla fase di prova all’avvio di una vera e propria rete regionale di trasporto aereo con droni dedicati: l’obiettivo principale è soddisfare la mobilità di collegamento connessa principalmente alla logistica del farmaco con i poli ospedalieri della regione garantendo altresì un trasporto tempestivo e sicuro di materiali biomedicali, campioni biologici e farmaci salvavita urgenti. Abbiamo costruito questo percorso a partire dal Piano Regionale dei Trasporti, insieme ad ENAC e al Gruppo SAVE che ha coinvolto il partner tecnologico H2C. Oggi la programmazione diventa sperimentazione sul campo, al servizio del sistema sanitario e dei cittadini veneti con una rilevante attenzione all’ambiente trattandosi di sistema alimentato da idrogeno la cui produzione è strettamente connessa alla sperimentazione stessa”.

I tempi della transizione verso i collegamenti esterni sono stati infine confermati da Corrado Fischer, Direttore Operativo del Gruppo SAVE: “Siamo molto soddisfatti per il lavoro che stiamo portando avanti nel rispetto delle tempistiche previste, con l’entusiasmo di un gruppo operativo coeso, impegnato in un’attività che sta dando concretezza alla Mobilità Aerea Avanzata e ai suoi sviluppi, in un’ottica di utilità sociale e ambientale. In questi mesi proseguiremo con la sperimentazione all’interno dell’area Sandbox nell’aeroporto di Padova, poi passeremo alla fase più delicata ma anche più entusiasmante che porterà, nella seconda metà del prossimo anno, al primo volo di un drone ad idrogeno verde esterno allo scalo”.